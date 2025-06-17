В Армении пришли с обысками к миллиардеру Самвелу Карапетяну. Он владеет группой компаний «Ташир»

В Ереване сотрудники спецподразделения полиции проводят обыск в доме главы промышленно-строительной группы «Ташир», миллиардера Самвела Карапетяна, сообщают News.am и Sputnik Aрмения.

В МВД Армении заявили журналистам о группе лиц, задержанных в ходе оперативных действий. По данным Sputnik Aрмения, задержаны 20 человек.

Местные СМИ сообщили, что Карапетян среди задержанных. Брат бизнесмена, бывший депутат Карен Карапетян рассказал, что миллиардер пока не задержан. Однако он уверен, что это скоро произойдет.

С чем связаны обыски и задержания, неизвестно. Карен Карапетян и местные связывают действия силовиков с тем, что миллиардер выступил с публичной поддержкой Армянской апостольской церкви (ААЦ) после того, как ее резко раскритиковал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

С конца мая Пашинян выступил с несколькими критическими заявлениями в адрес ААЦ. В частности, он обвинил первоиерарха церкви, католикоса Гарегина II в нарушении целибата и призвал его оставить пост. Самвел Карапетян на фоне критики Пашиняна заявил, что «небольшая группа людей» забыла «тысячелетнюю историю» страны и церкви и напала на ААЦ. «Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему», — в частности сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захаорова заявила, что Москва следит за ситуацией вокруг российского гражданина Самвела Карапетяна.

Самвел Карапетян — президент группы компаний «Ташир», которая владеет торгово-развлекательными центрами «Рио». Forbes оценивает состояние бизнесмена на в 3,2 миллиарда долларов. Журнал поместил его на 44 строчку в списке 146 миллиардеров России за 2025 год.