Никол Пашинян обвинил «криминальное олигархическое духовенство» в подготовке переворота. Задержан архиепископ Галстанян и его сторонники В Армении снова обострился конфликт премьер-министра с церковью

Архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян в окружении силовиков Melik Baghdasaryan / Photolure / Reuters / Scanpix / LETA

Следственный комитет Армении утром 25 июня выпустил заявление, в котором обвинил участников и сторонников оппозиционного движения «Священная борьба», возглавляемого архиепископом Армянской апостольской церкви (ААЦ) Багратом Галстаняном, в планировании терактов и захвата власти в стране. По версии следствия, Галстанян не смог достигнуть цели по смене власти разрешенными Конституцией путями, поэтому «с ноября 2024 года поставил перед собой цель достичь ее способом, не разрешенным Конституцией». Речь идет, в частности, о , проходивших в Армении летом 2024 года. Участники этих акций выступали за отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Правоохранительные органы утверждают, что участники движения приобрели «необходимые средства и инструменты» для совершения терактов и захвата власти. Они также сформировали от 200 до 250 ударных групп численностью до 25 человек, состоящие из бывших военных и полицейских, говорится в сообщении СК. Участники движения, согласно версии СК, планировали совершать поджоги, инсценировать автокатастрофы, обстреливать здания, устраивать взрывы.

В СК заявили, что в рамках уголовного дела проводятся «неотложные следственные и иные процессуальные действия».

Сообщение СК прокомментировал премьер-министр Армении. На своей странице в фейсбуке Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили масштабный план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в стране и захвату власти.

С утра 25 июня в домах сторонников «Священной борьбы» проводятся обыски, пишут местные СМИ. В частности, силовики пришли к архиепископу Галстаняну. News.am публикует видео, на котором они выводят Галстаняна из дома и сажают в машину. Адвокат священнослужителя Сергей Арутюнян заявил, что Галстаняна доставили в Следственный комитет.

Во время обыска Галстанян вышел на балкон своего дома и в ответ на вопросы журналистов сказал: «Терроризмом, оказывается, занимались». News.am пишет, что помимо Галстаняна задержаны депутат фракции «Справедливость» Национального собрания Арцаха Давид Галстян и бизнесмен Тигран Галстян. Местные телеграм-каналы пишут о задержании десяти сторонников движения.

Баграт Галстанян на митинге в июне 2024 года Anthony Pizzoferrato / Middle East Images / ABACAPRESS / Scanpix / LETA

Протесты в Ереване в июне 2024 года Anthony Pizzoferrato / Middle East Images / ABACAPRESS / Scanpix / LETA

Обыски и задержания по делу о предполагаемом захвате власти проходят на фоне обострения конфликта между Пашиняном и Армянской апостольской церквью (ААЦ). Как отмечала «Русская служба Би-би-си», премьер-министр и ААЦ никогда не были союзниками. В частности, Пашинян критиковал священнослужителей за связи с предыдущими властями, которые он называл преступным режимом. Он утверждал, что церковь «с подозрением смотрела на его молодую команду с опытом работы в прозападных НКО». После поражения во католикос (духовный лидер) ААЦ Гарегин II призывал к отставке Пашиняна.

В конце мая 2025 года Пашинян на заседании правительства заявил, что армянские церкви напоминают «чуланы, заваленные рухлядью». Позже на своей странице в фейсбуке он опубликовал пост, в котором утверждалось, что Гарегин II нарушил принятый им обет безбрачия, и что у священнослужителя якобы есть ребенок. «Это факт, и если Гарегин II попытается все отрицать, я докажу это в необходимом формате. Соответственно, по каноническому праву Армянской апостольской церкви Гарегин II не мог быть епископом, архиепископом, не мог быть избранным и не мог быть католикосом», — говорилось в посте премьера. Кроме того, жена Пашиняна Анна Акопян назвала Гарегина II «главным мафиози», а его сторонников — «главными педофилами страны».

В Верховном духовном совете Армянской апостольской церкви заявили, что Пашинян начал «очередную кампанию» против ААЦ. «Антицерковная политика правительства носит явный политический характер, и ее цель — подорвать авторитет церкви как внутри страны, так и на международной арене. Эти действия угрожают государственности Армении, единству армянского народа и ослабляют национальный дух», — говорилось в заявлении.

В поддержку церкви выступил миллиардер, глава промышленно-строительной группы «Ташир» Самвел Карапетян, у которого также есть гражданство России. По его словам, «небольшая группа» людей, забыв историю Армении, «напала» на церковь и народ. Бизнесмен заявил, что всегда был на стороне церкви и народа. Он пообещал вмешаться в кампанию против церкви «по-своему», если «политики не добьются успеха».

Карапетян выступил со своим комментарием 17 июня. В тот же день к нему домой пришли с обыском. На следующий день бизнесмена отправили под арест по делу о призывах к захвату власти. Пашинян назвал заявление Карапетяна угрозой Армении. «Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки. Те, кто будут говорить таким образом, почувствуют во рту вкус государства. Республика Армения пресечет любые такие попытки», — отмечал премьер.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживают контакты с армянскими властями в связи с задержанием гражданина РФ Самвела Карапетяна. События в Армении он назвал внутренним делом страны. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы в Армении сохранялись «законность, спокойствие». «И чтобы Армения была процветающей, стабильной страной, дружественной России», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

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