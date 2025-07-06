Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, что сможет положить конец российско-украинской войне, сообщает издание Politico.

«Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет ли это или нет», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One 5 июля, когда его спросили, уверен ли он, что сможет положить конец боевым действиям в Украине.

На вопрос, считает ли он прекращение войны приоритетной задачей, президент ответил: «Да. Я хотел бы, чтобы это произошло».

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно говорил, что намерен положить конец боевым действиям в Украине в первый же день, как станет президентом. Позже он назвал свои слова преувеличением. После вступления в должность Трамп пытался выступить посредником в урегулировании конфликта, при этом он угрожал выйти из мирного процесса из-за продолжающихся боевых действий.

На этой неделе Трамп провел телефонные разговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным американский лидер заявил, что остался недоволен разговором, поскольку «не добился с ним никакого прогресса».