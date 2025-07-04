Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели в пятницу телефонный разговор.

Об «очень важном и содержательном разговоре между президентами» сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. При этом он не уточнил, с кем именно беседовал украинский лидер, пообещав поделиться подробностями позже.

О переговоры Трампа с Зеленским также сообщил корреспондент Axios Барак Равид. Источник журналиста сказал, что беседа длилась 40 минут и это был «хороший разговор». По его сведениям, Трамп и Зеленский обсудили эскалацию российских ударов по Украине и поставки Киеву средств ПВО.

Обновлено. Владимир Зеленский подтвердил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. По его словам, стороны обсудили ситуацию на фронте, а также российские воздушные удары по Украине. «Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба, — написал президент Украины в своем телеграм-канале. — Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий».

Накануне, 3 июля, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что во время беседы Трамп «поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий на Украине», а Путин заявил о готовности Москвы продолжить переговорный процесс с Украиной, но отметил, что Москва «не отступится от своих целей по устранению причин конфликта».

Дональд Трамп по итогам беседы с Владимиром Путиным заявлял, что остался разочарован переговорами и не смог добиться никакого прогресса в вопросе прекращения российско-украинской войны.

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