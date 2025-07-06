Страны БРИКС осудили украинские атаки на мосты на железной дороге в России

Участники саммита , прошедшего в Бразилии, приняли декларацию, в которой осудили атаки украинских военных на железнодорожную инфраструктуру в мае и июне. Документ опубликован на сайте правительства Бразилии 6 июля.

«Мы самым решительным образом осуждаем нападения на мосты и железнодорожную инфраструктуру, преднамеренно направленные против мирных жителей в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, в результате чего погибли несколько мирных жителей, в том числе дети», — сказано в документе.

Участники саммита также выразили надежду, что Россия и Украина придут к «устойчивому мирному урегулированию».

Вечером 31 мая произошли подрывы мостов на железной дороге в Брянской и Курской областях. В Брянской области погибли семь человек и получили ранения 119 человек, в Курской пострадали трое. Кроме того, 5 июня взрыв повредил железнодорожные пути в Воронежской области. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье «Теракт».

Читайте также

В Брянской области на пассажирский поезд обрушился мост. Погибли семь человек. Власти заявляют о подрыве Еще один мост обрушился в Курской области

Читайте также

В Брянской области на пассажирский поезд обрушился мост. Погибли семь человек. Власти заявляют о подрыве Еще один мост обрушился в Курской области