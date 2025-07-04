Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили гражданства России

Главу общественной организации Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова лишили гражданства РФ, сообщает Oxu.Az.

Ибрагимов в телефонном разговоре с Oxu.Az подтвердил эту информацию, но не стал называть причины, по которым его лишили гражданства, пообещав дать комментарий через несколько дней после возвращения в Азербайджан.

Источник РБК, в свою очередь, рассказал, что Ибрагимова лишили гражданства еще 18 июня — за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации».

В конце июня между РФ и Азербайджаном разгорелся дипломатический скандал. Он начался после задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по делу об убийствах. Двое задержанных — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — погибли. Сообщалось, что на их телах были обнаружены следы избиений и пыток. Власти Азербайджана в ответ задержали в Баку более 10 россиян — по подозрению в контрабанде наркотиков и киберпреступления. На фотографиях из зала суда у задержанных были видны следы побоев. Также был проведен обыск в офисе российского издания «Sputnik Азербайджан» (входит в пропагандистский медиахолдинг «Россия сегодня») в рамках, как объявило МВД Азербайджана, дела о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Задержаны семь человек, двое из них находятся под арестом.

Для решения о лишении гражданства РФ за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации» по законам России необходимо заключение органов ФСБ. Лишить российского гражданства можно лишь тех, кто не получил его по факту рождения в стране.