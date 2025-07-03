Консул посетил россиян, арестованных в Баку. Пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан» отпустили под подписку о невыезде

Консул РФ в Баку встретился с россиянами, арестованными в Азербайджане, сообщили ТАСС в посольстве России.

«Пресс-служба посольства России в Азербайджане подтверждает, что консульский доступ к арестованным гражданам РФ был обеспечен. Руководитель консульского отдела посольства в течение трех часов общался с нашими соотечественниками», — сообщили в диппредставительстве.

Подробности встречи не приводятся. С кем именно встретился консул, не уточняется. Из новости ТАСС следует, что речь идет о задержанных в последние дни.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова днем 3 июля сообщала, что в Азербайджане согласовали визит российских дипломатов к 13 задержанным в стране гражданам РФ.

По данным «Sputnik Ближнее зарубежье», консул РФ встретился с главой редакции «Sputnik Азербайджан» Игорем Картавых и шеф-редактором агентства Евгением Белоусовым. Их арестовали 1 июля по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Перед этим в редакции «Sputnik Азербайджан» прошли обыски.

Пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан», задержанных после обысков в агентстве, также отпустили под подписку о невыезде. Как сообщил «Sputnik Ближнее зарубежье», речь идет о сотрудниках с гражданством Азербайджана.

Еще около 10 граждан РФ задержали в Баку по делу о наркотрафике и киберпреступлениях. Восьмерых из них арестовали 1 июля. Среди задержанных и арестованных, — айтишники и туристы.

Задержания и аресты россиян, в том числе сотрудников «Sputnik Азербайджан», — часть дипломатического скандала между Москвой и Баку. Он разгорелся на прошлой неделе из-за задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по делу об убийствах. Два человека при задержании погибли. Азербайджанские власти ответили на это задержаниями россиян и ограничением сотрудничества с Россией.