IT-предприниматель написал в своих соцсетях, что один из задержанных в Баку россиян — его сотрудник.

Это Сережа Софронов, 23 года, работает у меня разработчиком по внедрению искусственного интеллекта. Схватили на улице Баку в «ответку» на гибель авторитетных людей в Екатеринбурге. Обвиняют в участии в ОПГ и сопутствующих «бизнесах». По информации от родственников, ему подкинули наркотики и выбили какие-то признания. Последний раз его видел 30.06 около 20:30 по Москве на созвоне со мной и коллегами. Он выглядел как на фото справа. Много работает, и путешествует с 2022 года.

На одной из фотографий, опубликованных Преображенским, Софронов изображен до задержания в Баку, на другой — после. На фото из зала суда на его лице видны следы побоев.

Ранее Софронова по фотографии из суда также идентифицировало издание «Важные истории». По данным журналистов, ему действительно 23 года, он программист из Череповца. Закончив лицей в 2020 году, Софронов уехал учиться на айтишника и преподавать детям в Калининград. В 2022 году он уехал из России сначала в Казахстан, а затем в Азербайджан. Задержание Софронова подтвердили его родственники, писали «Важные истории».

В конце июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев, которых обвиняют в причастности к убийствам и покушению на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. При задержании двое обвиняемых погибли, в Азербайджане утверждают, что причиной их смерти стал тяжелый посттравматический шок, связанный с многочисленными телесными травмами. После этого в Баку были задержаны восемь россиян, которых власти Азербайджана обвинили в наркотрафике из Ирана. Российские журналисты выяснили, что большинство задержанных — айтишники. На кадрах из зала суда видно, что они сильно избиты.

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