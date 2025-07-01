Илью Варламова обвинили в «фейках» об армии. Ранее на него завели дело об уклонении от обязанностей «иноагента»

Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против блогера Ильи Варламова, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Из этого сообщения стало известно, что Варламову заочно предъявили обвинение не только в уклонении от обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК), но и в распространении военных «фейков» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). На заявление прокуратуры обратила внимание «Медиазона».

Дело, как сообщается, возбуждено по материалам проверки прокуратуры. Поводом для обвинений по статье о «фейках» стало то, что Варламов «находясь за пределами РФ, действуя по мотивам политической ненависти» распространил «на общедоступном видеохостинге» ложную информацию о российской армии. Вероятно, речь идет об одном из роликов на ютьюб-канале блогера, каком — не уточняется.

Илья Варламов уехал из России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году. В марте 2023-го Минюст России объявил блогера «иноагентом».

Московская прокуратура в ноябре 2024 года возбудила уголовное дело против Варламова, обвинив его в уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК). До этого блогера дважды привлекали к административной ответственности о нарушении порядка деятельности «иноагента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП) из-за отказа публиковать сообщения в соцсетях с плашкой о том, что его объявили «иностранным агентом».

В России Варламова заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск. Суд в Москве арестовал его счета.