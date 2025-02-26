Суд в Москве арестовал счета Ильи Варламова

Мещанский районный суд Москвы арестовал деньги на счетах блогера Ильи Варламова, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Ареста средств требовал следователь. О каких суммах идет речь, не уточняется. Почему следствие выступило с таким требованием, пресс-служба судов Москвы не сообщила.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда пишет, что речь идет об обеспечительном аресте.

В ноябре 2024 года московская прокуратура возбудила уголовное дело против Варламова, обвинив его в уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК).

До этого блогера дважды привлекали к ответственности по административной статье о нарушении порядка деятельности «иноагента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП). Поводом для преследования стал отказ Варламова публиковать сообщения в соцсетях с плашкой о том, что его объявили «иностранным агентом».

Илья Варламов уехал из России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году. В марте 2023-го Минюст России объявил блогера «иноагентом».