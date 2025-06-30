В ВШЭ перестали принимать для поступления и перезачета результаты пяти языковых экзаменов по английскому. В их числе IELTS

Высшая школа экономики перестала принимать результаты пяти языковых экзаменов для поступления в вуз и перезачета по английскому языку, связанных с British Council (Британский совет), сообщили студенческий союз факультета креативных индустрий, телеграм-канал InsideHSE и издание «Гроза».

Так, в вузе перестали принимать сертификаты IELTS, CAE, CPE, BEC Vantage и BEC Higher. Раньше студенты ВШЭ могли использовать сертификаты этих экзаменов, чтобы перезачесть оценку за факультатив, внутренний и независимый экзамены по английскому языку, а также для поступления в вуз.

Теперь ВШЭ принимает только результаты международного экзамена TOEFL и ССТ «Лингвотест» — российского аналога экзамена по английскому языку, который разработал сам университет.

Генпрокуратура РФ 5 июня объявила «нежелательной организацией» British Council (Британский совет). Ведомство заявило, что совет якобы «продвигает долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики». В России Британский совет не работает с 2018 года.

Организаторы IELTS отказались проводить экзамены по английскому языку в России в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

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