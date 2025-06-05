Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» British Council («Британский совет»), одного из организаторов тестов по английскому языку .

В прокуратуре заявили, что «Британский совет», «прикрываясь образовательной и культурной деятельностью… продвигает долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики».

Кроме того, указали в ведомстве, организация «активно пропагандирует и поддерживает запрещенное в нашей стране ЛГБТ-движение», а также занимается «планомерной дискредитацией» политики, проводимой Россией.

В «Британском совете» на момент публикации решение властей РФ не комментировали.

«Британский совет» (British Council) — публичная организация, подотчетная МИД Великобритании. Основана в 1934 году. Участвует в организации тестов IELTS, финансирует международные образовательные программы и развивает культурные связи между Великобританией и другими странами, пишет «Русская служба Би-би-си». Организация представлена в более чем 200 странах и территориях. «Британский совет» не работает в России с 2018 года.

Организаторы IELTS отказались проводить экзамены по английскому языку в России в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Об уходе «Британского совета» из России в 2018 году

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Об уходе «Британского совета» из России в 2018 году

Что такое Британский совет, почему его запрещают в России (и при чем здесь отравление Александра Литвиненко)