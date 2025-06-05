ФСБ обвинила «Британский совет» в сборе информации о российских военных в Донбассе

Объявленный «нежелательной организацией» British Council («Британский совет») занимался сбором сведений о ситуации в оккупированных регионах Украины, в том числе о дислоцированных там российских войсках, утверждает ФСБ.

«После начала ВС РФ на Украине деятельность Британского совета приобрела откровенно подрывной характер. Так, через возможности украинских беженцев, используя их родственные и близкие связи на территории Украины, Британский совет организовал работу по добыванию разведывательной информации о развитии ситуации в новых регионах, сведений о дислокации российских войск и прочее», — цитирует ТАСС заявление спецслужбы.

В качестве доказательства этому в ФСБ рассказали об уголовном деле гражданина Украины и России Сергея Чебукина из Херсонской области, обвиненного в государственной измене. Как утверждается, после задержания он признался в контактах с украинской беженкой Светланой Волошиной, уехавшей в феврале 2022 года в Великобританию. Та, по данным ФСБ, «наладила взаимодействие с Британским советом и передала Чебукину просьбы о передаче нужной информации». В итоге Чебукина приговорили к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

«Британский совет» (British Council) — публичная организация, основанная в 1934 году и подотчетная МИД Великобритании. Она участвует в организации тестов IELTS, финансирует международные образовательные программы и развивает культурные связи между Великобританией и другими странами. Организация представлена в более чем 200 странах и территориях. «Британский совет» не работает в России с 2018 года. Организаторы IELTS отказались проводить экзамены по английскому языку в России в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Генпрокуратура РФ объявила British Council «нежелательной организацией» 5 июня. Как заявили в прокуратуре, «Британский совет», «прикрываясь образовательной и культурной деятельностью… продвигает долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики». Кроме того, указали в ведомстве, организация «активно пропагандирует и поддерживает запрещенное в нашей стране ЛГБТ-движение», а также занимается «планомерной дискредитацией» политики, проводимой Россией.