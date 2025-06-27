Трамп заявил, что спас верховного лидера Ирана от «позорной смерти»

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что его страна победила Израиль и США.

Трамп назвал эти слова Хаменеи «ложью», отметив, что лично предотвратил гибель верховного лидера Ирана. По его словам, он среди прочего потребовал, чтобы Израиль развернул группу самолетов, которые направлялись бомбить Тегеран. Ранее агентство Reuters сообщал, что Трамп «наложил вето» на план Израиля по убийству Хаменеи.

«Я спас его от очень ужасной и позорной смерти, и ему даже не нужно говорить: „спасибо, президент Трамп“», — написал лидер США в Truth Social.

Кроме того, Трамп заявил, что еще недавно работал над отменой санкций против Ирана, но поскольку получил «заявления, полные гнева, ненависти и отвращения», то прекратил усилия по снятию ограничений.

Израиль с 13 июня наносил удары по Ирану, атакуя, в частности, объекты ядерной программы, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. Иран в ответ запускал ракеты и дроны по территории Израиля.

США 22 июня нанесли удар по трем иранским ядерным объектам, через два дня после этого Иран атаковал американскую военную базу в Катаре. 24 июня Израиль и Иран согласились прекратить огонь.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 26 июня выступил с видеообращением к народу, поздравив страну с победой над Израилем и США.