«Сионистский режим почти рухнул». Верховный лидер Ирана выступил с обращением к нации. Он поздравил народ с победой над Израилем и США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с видеообращением к народу, поздравив страну с победой. Его слова приводит иранское агентство IRNA.

«Я поздравляю иранский народ. Сионистский режим почти рухнул и был раздавлен под ударами исламском республики», — заявил Хаменеи.

Он также поздравил народ Ирана с победой над США.

«Американский режим вступил в прямую войну, потому что чувствовал, что если он не вступит, то сионистский режим будет полностью уничтожен. Здесь также победила исламская республика и нанесла Америке сильную пощечину», — сказал верховный лидер Ирана.

Это первое публичное появление Али Хамении за неделю. Ранее он записал два видеообращения с момента обострения конфликта с Израилем 13 июня.

The New York Times 21 июня писала, что верховный лидер Ирана сейчас общается с командирами через доверенного помощника и даже не ведет электронную переписку, чтобы затруднить поиск своего местонахождения. Он, как утверждают собеседники газеты, укрывается в бункере. Кроме того, Хаменеи уже определил трех преемников, который могут занять пост верховного лидера Ирана в случае его гибели.

24 июня Иран и Израиль сообщили, что согласны прекратить огонь.

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