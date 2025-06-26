Режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде будет Дени Вильнев

Следующий фильм о Джеймсе Бонде снимет Дени Вильнев, пишет Variety. Продюсерами проекта будут Эми Паскаль, Дэвид Хейман и супруга Вильнева Таня Лапуант.

Глава Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс заявил: «Джеймс Бонд находится в руках одного из величайших режиссеров современности, и нам не терпится приступить к следующему приключению агента 007».

Вильнев, в свою очередь, рассказал, что вырос на фильмах о Джеймсе Бонде и поблагодарил Amazon MGM Studios за доверие, отметив, что работа над лентой об агенте 007 — «огромная ответственность и огромная честь».

Дата выхода нового фильма и имя исполнителя главной роли пока не объявлены.

Среди фильмов, которые снял Дени Вильнев, «Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие», «Дюна» и «Дюна: Часть вторая». За «Прибытие» и «Дюну» Вильнев был номинирован на «Оскар» в нескольких категориях.

Последний на настоящий момент фильм о Джеймсе Бонде — «Не время умирать» — вышел в мировой прокат в 2021 году. Главную роль в фильме, как и в предыдущих четырех лентах об агенте 007, сыграл Дэниэл Крейг. Предполагается, что Крейг не вернется к роли Джеймса Бонда в новом фильме.

В 2022 году Amazon в рамках сделки по покупке MGM Studios получил права на фильмы о Джеймсе Бонде. Однако контроль над франшизой частично оставался у продюсеров Майкла Дж. Уилсона и Барбары Брокколи. Чтобы полностью получить права на создание фильмов об агенте 007, Amazon пришлось в феврале 2025 года выплатить дополнительно 1 миллиард долларов.