ВС РФ атаковали беспилотниками учебный центр ВСУ в Черниговской области

Российские военные нанесли удар дронами типа «Шахед» по одному из учебных центров ВСУ, сообщило командование украинских Сухопутных войск. Ранение получил один военнослужащий.

«Благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь», — подчеркнуло командование Сухопутных войск ВСУ, не раскрывая других подробностей.

Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск, полковник Виталий Саранцев в комментарии «Украинской правде» уточнил, что дроны атаковали учебный центр в Черниговской области.

С начала июня российские военные как минимум пять раз наносили удары по учебным центрам и полигонам ВСУ. Так, 1 июня в результате российского удара по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области погибли 12 военнослужащих, еще более 60 получили ранения. 4 июня в результате ракетного удара по одному из учебных подразделений Сухопутных войск в Полтавской области ранения получили шесть человек. 20 июня в результате удара РФ по полигону в Сумской области погибли шесть человек. 22 июня по меньшей мере три человека погибли и 11 ранены в результате российского ракетного удара по тренировочному полигону ВСУ в Херсонской области.

После удара в Днепропетровской области генерал-майор Михаил Драпатый подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ. Отставка была принята, новым главой Сухопутных войск стал Геннадий Шаповалов, а Драпатый перешел на пост командующего Объединенными силами ВСУ.