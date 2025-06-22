Российские войска нанесли ракетный удар по полигону ВСУ. Есть погибшие и раненые

По меньшей мере три человека погибли и 11 ранены в результате российского ракетного удара по тренировочному полигону ВСУ, сообщает командование украинских Сухопутных войск.

Удар был нанесен днем 22 июня по полигону одной из механизированных бригад, когда там проходили занятия с военнослужащими, рассказала пресс-служба командования.

«Благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава. Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях», — говорится в сообщении Сухопутных войск.

Военные не уточняют, где именно произошел ракетный удар. В телеграм-канале «Николаевский Ванек», который связывают с администрацией Николаевской области, утверждается, что речь идет об их регионе.

По предварительным данным, удар был нанесен ракетой «Искандер-М» по временному тренировочному полигону.

Командование ВСУ объявило о создании специальной комиссии, которая займется детальным выяснением обстоятельств происшествия.

Это уже не первое подобное происшествие за последний месяц. 1 июня в результате российского удара по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области погибли 12 военнослужащих, еще более 60 получили ранения. 4 июня российские войска нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск в Полтавской области — сообщалось о шести раненых. 20 июня в результате удара РФ по полигону в Сумской области, где проходили стрельбища, погибли шесть человек.

После удара в Днепропетровской области генерал-майор Михаил Драпатый подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ. Его назначили командующим Объединенными силами ВСУ, а новым главой Сухопутными войсками стал Геннадий Шаповалов.