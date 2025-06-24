Израиль согласился на прекращение огня

Израиль заявил, что поддерживает прекращение огня. Соответствующее заявление опубликовал офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

В заявлении, в частности, говорится, что Израиль в ходе операции добился «колоссальных исторических достижений» и устранил две экзистенциальные угрозы — ядерных и баллистических ракет. Кроме того, ЦАХАЛ получил полный контроль над небом Тегерана, нанес серьезный удар по военной верхушке и уничтожил десятки целей на территории Ирана.

Премьер-министр Израиля отдельно поблагодарил США и лично президента Трампа «за их поддержку в обороне и участие в устранении ядерной угрозы Ирана».

На любое нарушение перемирия, подчеркивается в заявлении, Израиль будет отвечать силой.

В ближайшее время, сообщил офис премьер-министра Израиля, Биньямин Нетаниягу выступит с отдельным обращением.

Израиль с 13 июня наносил удары по целям в Иране, атакуя, в частности, объекты ядерной программы, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. Иран в ответ запускал ракеты и дроны по территории Израиля.

22 июня США нанесли удар по трем иранским ядерным объектам, через два дня после этого Иран атаковал американскую военную базу в Катаре.

23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном. Иранское телевидение утром 24 июня заявило, что Тегеран согласился на прекращение огня. При этом в ночь на 24 июня Иран нанес ракетный удар по территории Израиля, в результате которого в городе Беэр-Шева на юге страны погибли четыре человека, более 20 пострадали.

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