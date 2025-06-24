Иран нанес ракетный удар по Израилю после того, как было анонсировано перемирие. Погибли четыре человека

Юг Израиля в ночь на 24 июня уже после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что достигнуто соглашение о прекращении огня, подвергся обстрелу иранскими ракетами.

В городе Беэр-Шева на юге страны ракета попала в жилой дом. Погибли, по последним данным медицинских служб, четыре человека, более 20 пострадали, пишет The Times of Israel.

ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на 24 июня нанес удары по пусковым установкам баллистических ракет на западе Ирана. Как подчеркнули военные, удары по пусковым установкам позволили сократить возможности Ирана для обстрелов территории Израиля. Были ли нанесены эти удары до или после обстрела Израиля, в заявлении ЦАХАЛ не уточняется.

13 июня Израиль начал наносить удары по целям в Иране, атакуя, в частности, объекты ядерной программы, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. Иран стал наносить ответные удары по территории Израиля.

22 июня США также атаковали Иран, нанеся удары по трем ядерным объектам. 24 июня Иран в ответ атаковал американскую военную базу в Катаре.

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