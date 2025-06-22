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Вэнс заявил, что США в состоянии войны не с Ираном, а с его ядерной программой

Источник: NBC News

Америка не находится в состоянии войны с Ираном, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы не воюем с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана», — сказал представитель Белого дома в интервью NBC News, комментируя американские удары по иранским ядерным объектам.

Вэнс отказался подтвердить со 100%-ной уверенностью, что ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены в результате атаки.

«Я не собираюсь вдаваться в секретные разведданные о том, что мы видели на месте событий в Иране, но мы видели многое, и я совершенно уверен, что мы существенно задержали разработку ими ядерного оружия, а это и было целью этой атаки», — подчеркнул вице-президент США.

В ночь на 22 июня американские военные нанесли удары по трем заводам иранской ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп выступил с обращением к нации и заявил, что все три объекта уничтожены. В Иране это не подтверждают. Пентагон заявил, что продолжает оценивать ущерб. Как пишут СМИ, администрация Дональда Трампа дала понять властям Ирана, что атака по ядерным объектам была разовой акцией.

США атаковали Иран