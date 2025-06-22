Вэнс заявил, что США в состоянии войны не с Ираном, а с его ядерной программой

Америка не находится в состоянии войны с Ираном, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы не воюем с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана», — сказал представитель Белого дома в интервью NBC News, комментируя американские удары по иранским ядерным объектам.

Вэнс отказался подтвердить со 100%-ной уверенностью, что ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены в результате атаки.

«Я не собираюсь вдаваться в секретные разведданные о том, что мы видели на месте событий в Иране, но мы видели многое, и я совершенно уверен, что мы существенно задержали разработку ими ядерного оружия, а это и было целью этой атаки», — подчеркнул вице-президент США.

В ночь на 22 июня американские военные нанесли удары по трем заводам иранской ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп выступил с обращением к нации и заявил, что все три объекта уничтожены. В Иране это не подтверждают. Пентагон заявил, что продолжает оценивать ущерб. Как пишут СМИ, администрация Дональда Трампа дала понять властям Ирана, что атака по ядерным объектам была разовой акцией.