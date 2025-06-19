Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) получила российское гражданство, сообщил источник в окружении артистки государственному пропагандистскому агентству РИА Новости.

По его словам, Лорак подала заявление на получение гражданства РФ в феврале прошлого года, и в итоге российский паспорт ей выдали 9 июня.

В российских документах певица сохранила свое настоящее имя, добавил собеседник агентства.

Ани Лорак родилась в Черновицкой области Украины, представляла эту страну на «Евровидении» в 2008 году, тогда же ей присвоили звание народной артистки Украины. Артистка постоянно дает концерты в России и выступает в российских шоу, она лауреат «Золотого граммофона», «Песни года» и премии Муз-ТВ.

После начала войны в Донбассе украинские националисты пытались сорвать концерт Ани Лорак в Киеве в ноябре 2014 года. После этого певица семь лет не выступала в Украине, а в августе 2021 года дала концерт в Одессе.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину она прямо не высказывалась о войне. Z-патриоты упрекали певицу в помощи украинским беженцам. Во время войны в некоторых российских городах отменяли выступления Ани Лорак из-за того, что она якобы собирала деньги для ВСУ. В итоге певица заявила, что «никогда не оказывала военной помощи», а всю жизнь занималась только гуманитарной помощью. Осенью 2022 года Лорак попала под санкции Украины. Спустя еще два года ее лишили звания народной артистки Украины.

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