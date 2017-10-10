«Россия, забери свою Лабуду»: почему украинские националисты не дают выступать местным музыкантам у себя на родине Во Львове ультраправые сорвали концерт Бабкина из группы 5'nizza

Во Львове 7 октября местные националисты сорвали выступление украинского певца, участника группы 5'nizza Сергея Бабкина. Активисты заблокировали вход в клуб, не пуская людей с билетами, и добились отмены концерта. Протесты против российских певцов на Украине не редкость — многим из них в принципе запрещен въезд в страну из-за гастролей в Крыму (после референдума о его вхождении в РФ; украинские законы запрещают въезд на полуостров с территории России). Тем не менее ультраправые воюют и с артистами-соотечественниками, если те продолжают ездить в Россию с концертами. «Медуза» рассказывает, как это происходит.

Кто срывает концерты украинских артистов на Украине

Сорвать львовский сольный концерт участника группы 5'nizza Сергея Бабкина в социальных сетях призывали представители «Организации украинских националистов» (ОУН; признана в России экстремистской и запрещена). Это объединение ультраправых активизировалось после Евромайдана в 2014 году, а название позаимствовало у украинских борцов с советской властью 1920–50-х. Поводом для возмущения львовских членов ОУН стали поездки Бабкина и группы 5'nizza в Россию и Крым с концертами (многие украинские музыканты продолжают выступать на полуострове, въезжая туда с территории Украины и таким образом не нарушая местное законодательство; тем не менее это вызывает постоянную критику со стороны националистов). Десятки протестующих окружили вход в клуб и скандировали: «Украина превыше всего!»

Бабкин лично встретился с националистами и вступил с ними в переговоры. «Если вы публично скажете на камеру, что больше не будете выступать на оккупированных территориях и на территории страны-агрессора Российской Федерации и что Российская Федерация — это страна-агрессор, тогда вопросов нет, концерт состоится», — заявили музыканту активисты. «Я не буду сейчас рассказывать о своих политических взглядах», — ответил музыкант. «Россия — агрессор или нет?» — спросили его. «Я вырос в военной семье, у меня есть много друзей военных, и также есть люди, которые были в АТО (зона антитеррористической операции; Восток Украины — прим. „Медузы“), — и мне рассказывают, что происходит. И ситуация неоднозначная», — Бабкин до последнего пытался успокоить собравшихся. В итоге организаторы решили отменить выступление.

В 2016 году выступления в России стали одной из причин провала на украинском отборе «Евровидения» музыканта Андрея Sun Запорожца, второго участника 5'nizza и лидера группы SunSay. Входившая в состав жюри певица Руслана (выступала на Евромайдане) спрашивала Запорожца, является ли он «человеком мира и планеты» — или он патриот Украины. «Я представляю Украину, я гражданин Украины — просто я из Харькова, говорю на русском языке, пишу песни на русском, и у меня очень много друзей в России. Я этого не скрываю и играю с музыкантами из России, буду с ними играть дальше. Не вижу в этом ничего плохого», — отвечал Запорожец.

Скандал повлиял на результаты зрительского голосования, и на «Евровидение» от Украины отправилась певица крымско-татарско-армянского происхождения Джамала — которая в итоге победила. Через год Киев отказался принимать на «Евровидении» российскую певицу Юлию Самойлову — из-за ее концертов в Крыму. Россия в ответ бойкотировала конкурс.

Первые попытки сорвать концерты украинских исполнителей начали происходить еще в 2014 году, сразу после «крымской весны» и начала военных действий в Донбассе. Наиболее громкий инцидент произошел в ноябре 2014-го перед зданием киевского дворца «Украина», где планировалось выступление певицы Ани Лорак. Там собрались десятки радикальных активистов, среди них был и депутат Верховной рады от националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко. Протестующие вступили в стычку с милиционерами, кидали дымовые шашки и яйца в сторону желающих попасть на концерт. Задержали троих человек, их позднее приговорили к трем и четырем годам условно. Лорак постоянно дает концерты в России и выступает в российских шоу — например, в «Голубом огоньке» на телеканале «Россия 1»; она также четырежды становилась лауреатом премии «Муз-ТВ» (в 2017-м за лучший альбом).

В мае 2017 года в Одессе сорвали сразу два концерта — Светланы Лободы и Ивана Дорна. Лобода должна была выступать в клубе «Ибица» 28 мая, но вечером туда пришли представители местного «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и запрещена) и других националистических организаций. Они держали плакаты «Вату геть» и «Россия, забери свою Лабуду». Протестующие вновь кидали в полицию дымовые шашки и петарды; организаторы решили отменить концерт.

Спустя два дня, 30 мая 2017-го, об отмене концерта заявил и Дорн, который должен был выступить в Одессе 9 июня. Певец сказал, что выступления не будет из соображений безопасности. «Я не могу подвергнуть опасности нашу большую семью фанов и допустить отработку [на них] спецэффектов со слезоточивым газом», — написал он. До этого Дорн приходил на интервью к российскому журналисту Юрию Дудю, где назвал конфликт между Украиной и Россией «ссорой».

После срывов этих концертов глава одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко опубликовал список артистов, которым «нежелательно выступать в Одессе». Помимо российских исполнителей (Баста, «Каспийский груз» и другие), туда попали украинские группы «Время и стекло» и «Грибы», которые гастролируют в РФ. Несмотря на обещания активистов сорвать концерты этих групп, их выступления в Одессе все же состоялись. Не получилось сорвать и концерт певицы Ирины Билык в одесском клубе «Ибица» 8 июня 2017 года, хотя он также сопровождался протестами. Билык в интервью украинским СМИ говорила, что не дает концерты в России, а в Москву и Крым ездит к родственникам.

Как на это реагируют артисты

После протестов некоторые из музыкантов, попавшие в никем официально не объявленный «черный список», почти не выступают в родной стране. Певица Ани Лорак с 2014 года не дала ни одного концерта на Украине — по ее словам, она не хочет подвергать своих зрителей опасности и возобновит гастрольную деятельность, когда отношения между РФ и Украиной стабилизируются. У Ивана Дорна до конца 2017 года запланированы концерты только в России и Белоруссии. Однако, например, группа «Грибы», упоминавшаяся в списке одесского «Правого сектора», с 1 по 3 декабря будет выступать в Киеве; в 2018 году в столице Украины должна выступить и Светлана Лобода.

Представители музыкантов не хотят комментировать протесты радикалов. «Светлана [Лобода] находится в туре за границей. Мы стараемся не поднимать темы, которые пока не имеют актуальности. С момента отмены последнего концерта в Одессе прошло полтора месяца, поэтому нам бы не хотелось еще раз это комментировать», — сказала «Медузе» представитель Светланы Лободы Катя Хотеева. Представители остальных артистов на вопросы «Медузы» не ответили.

Сергей Бабкин после срыва концерта во Львове написал в фейсбуке, что считает себя патриотом своей страны, но от гастрольной деятельности в России не собирает отказываться. «Мы не играем в России для политиков и элиты, мы играем для людей, большинство из которых подходят к нам после концерта и просят прощение за действия своей власти», — написал он. Тем не менее активисты призывают блокировать выступление Бабкина в Запорожье, которое должно состояться 14 октября.

Украинский музыкант, отказавшийся назвать Россию "агрессором" сделал заявление 18 +

Вот ведь уроды! 😠Стадо!😡 pic.twitter.com/dUJ2Y6cNB2 — Оксана❤️🇷🇺 (@oksanaylia1) October 8, 2017

В июле 2017 года депутаты от националистической партии «Свобода» зарегистрировали в парламенте законопроект, который прямо запрещает украинским певцам гастролировать в России, а российским — на Украине. Документ до сих пор не вынесен на рассмотрение, но 6 октября Верховная рада приняла другой закон, обязывающий организаторов концертов за месяц предупреждать Службу безопасности Украины о приезде российских исполнителей. Если они этого не сделают, им грозит штраф от 6 до 12 тысяч долларов.