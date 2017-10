«Россия, забери свою Лабуду»: почему украинские националисты не дают выступать местным музыкантам у себя на родине Во Львове ультраправые сорвали концерт Бабкина из группы 5'nizza

друзья! вчера мы отменили концерт в Одессе в клубе Ибица в связи с очередными провокациями и реальной угрозой вашей безопасности. сценарий прежний. все те же персонажи. сегодня мне даже не хочется акцентировать внимание на том кто эти люди, какие организации они представляют. главное, что это граждане нашей страны. и это страшно. единственным приоритетом для нас всегда была и будет ваша безопасность. сегодня было очень много молодых людей и даже детей. когда в них полетели дымовые шашки и петарды - мы приняли решение отменить концерт. в любой стране, в которой воцаряется режим, гибнет в первую очередь культура. и, к сожалению, мы оказались на этом рубеже. пока мы не научимся уважать права и свободы друг друга, мы не то что не станем частью Европы, нас ждет страшнейшая деградация во всех отраслях и направлениях жизни. всем хорошего настроения и добра! Одесса, мы очень любим тебя. И знаем, что это взаимно! а мы продолжаем наш тур и уже 30го мая увидимся на концерте в Тель-Авиве. потому что музыка не имеет границ. #лобода #loboda #ибица #одессаслободой @lobodaofficial

A post shared by Natella Krapivina (@natellakrapivina) on May 28, 2017 at 11:08pm PDT