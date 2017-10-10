«Россия, забери свою Лабуду»: почему украинские националисты не дают выступать местным музыкантам у себя на родине Во Львове ультраправые сорвали концерт Бабкина из группы 5'nizza
Александр Гиманов / УНИАН
Во Львове 7 октября местные националисты сорвали выступление украинского певца, участника группы 5'nizza Сергея Бабкина. Активисты заблокировали вход в клуб, не пуская людей с билетами, и добились отмены концерта. Протесты против российских певцов на Украине не редкость — многим из них в принципе запрещен въезд в страну из-за гастролей в Крыму (после референдума о его вхождении в РФ; украинские законы запрещают въезд на полуостров с территории России). Тем не менее ультраправые воюют и с артистами-соотечественниками, если те продолжают ездить в Россию с концертами. «Медуза» рассказывает, как это происходит.
Кто срывает концерты украинских артистов на Украине
Сорвать львовский сольный концерт участника группы 5'nizza Сергея Бабкина в социальных сетях призывали представители «Организации украинских националистов» (ОУН; признана в России экстремистской и запрещена). Это объединение ультраправых активизировалось после Евромайдана в 2014 году, а название позаимствовало у украинских борцов с советской властью 1920–50-х. Поводом для возмущения львовских членов ОУН стали поездки Бабкина и группы 5'nizza в Россию и Крым с концертами (многие украинские музыканты продолжают выступать на полуострове, въезжая туда с территории Украины и таким образом не нарушая местное законодательство; тем не менее это вызывает постоянную критику со стороны националистов). Десятки протестующих окружили вход в клуб и скандировали: «Украина превыше всего!»
Бабкин лично встретился с националистами и вступил с ними в переговоры. «Если вы публично скажете на камеру, что больше не будете выступать на оккупированных территориях и на территории страны-агрессора Российской Федерации и что Российская Федерация — это страна-агрессор, тогда вопросов нет, концерт состоится», — заявили музыканту активисты. «Я не буду сейчас рассказывать о своих политических взглядах», — ответил музыкант. «Россия — агрессор или нет?» — спросили его. «Я вырос в военной семье, у меня есть много друзей военных, и также есть люди, которые были в АТО (зона антитеррористической операции; Восток Украины — прим. „Медузы“), — и мне рассказывают, что происходит. И ситуация неоднозначная», — Бабкин до последнего пытался успокоить собравшихся. В итоге организаторы решили отменить выступление.
В 2016 году выступления в России стали одной из причин провала на украинском отборе «Евровидения» музыканта Андрея Sun Запорожца, второго участника 5'nizza и лидера группы SunSay. Входившая в состав жюри певица Руслана (выступала на Евромайдане) спрашивала Запорожца, является ли он «человеком мира и планеты» — или он патриот Украины. «Я представляю Украину, я гражданин Украины — просто я из Харькова, говорю на русском языке, пишу песни на русском, и у меня очень много друзей в России. Я этого не скрываю и играю с музыкантами из России, буду с ними играть дальше. Не вижу в этом ничего плохого», — отвечал Запорожец.
Скандал повлиял на результаты зрительского голосования, и на «Евровидение» от Украины отправилась певица крымско-татарско-армянского происхождения Джамала — которая в итоге победила. Через год Киев отказался принимать на «Евровидении» российскую певицу Юлию Самойлову — из-за ее концертов в Крыму. Россия в ответ бойкотировала конкурс.
Во Львове после протеста активистов отменили концерт Сергея Бабкина - https://t.co/Nd1NurqebE#СергейБабкин #Шоу-биз #Republic pic.twitter.com/yHFcfpC9cn— Republic.com.ua (@Republic_com_ua) October 8, 2017
Первые попытки сорвать концерты украинских исполнителей начали происходить еще в 2014 году, сразу после «крымской весны» и начала военных действий в Донбассе. Наиболее громкий инцидент произошел в ноябре 2014-го перед зданием киевского дворца «Украина», где планировалось выступление певицы Ани Лорак. Там собрались десятки радикальных активистов, среди них был и депутат Верховной рады от националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко. Протестующие вступили в стычку с милиционерами, кидали дымовые шашки и яйца в сторону желающих попасть на концерт. Задержали троих человек, их позднее приговорили к трем и четырем годам условно. Лорак постоянно дает концерты в России и выступает в российских шоу — например, в «Голубом огоньке» на телеканале «Россия 1»; она также четырежды становилась лауреатом премии «Муз-ТВ» (в 2017-м за лучший альбом).
В мае 2017 года в Одессе сорвали сразу два концерта — Светланы Лободы и Ивана Дорна. Лобода должна была выступать в клубе «Ибица» 28 мая, но вечером туда пришли представители местного «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и запрещена) и других националистических организаций. Они держали плакаты «Вату геть» и «Россия, забери свою Лабуду». Протестующие вновь кидали в полицию дымовые шашки и петарды; организаторы решили отменить концерт.
друзья! вчера мы отменили концерт в Одессе в клубе Ибица в связи с очередными провокациями и реальной угрозой вашей безопасности. сценарий прежний. все те же персонажи. сегодня мне даже не хочется акцентировать внимание на том кто эти люди, какие организации они представляют. главное, что это граждане нашей страны. и это страшно. единственным приоритетом для нас всегда была и будет ваша безопасность. сегодня было очень много молодых людей и даже детей. когда в них полетели дымовые шашки и петарды - мы приняли решение отменить концерт. в любой стране, в которой воцаряется режим, гибнет в первую очередь культура. и, к сожалению, мы оказались на этом рубеже. пока мы не научимся уважать права и свободы друг друга, мы не то что не станем частью Европы, нас ждет страшнейшая деградация во всех отраслях и направлениях жизни. всем хорошего настроения и добра! Одесса, мы очень любим тебя. И знаем, что это взаимно! а мы продолжаем наш тур и уже 30го мая увидимся на концерте в Тель-Авиве. потому что музыка не имеет границ. #лобода #loboda #ибица #одессаслободой @lobodaofficial
Спустя два дня, 30 мая 2017-го, об отмене концерта заявил и Дорн, который должен был выступить в Одессе 9 июня. Певец сказал, что выступления не будет из соображений безопасности. «Я не могу подвергнуть опасности нашу большую семью фанов и допустить отработку [на них] спецэффектов со слезоточивым газом», — написал он. До этого Дорн приходил на интервью к российскому журналисту Юрию Дудю, где назвал конфликт между Украиной и Россией «ссорой».
После срывов этих концертов глава одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко опубликовал список артистов, которым «нежелательно выступать в Одессе». Помимо российских исполнителей (Баста, «Каспийский груз» и другие), туда попали украинские группы «Время и стекло» и «Грибы», которые гастролируют в РФ. Несмотря на обещания активистов сорвать концерты этих групп, их выступления в Одессе все же состоялись. Не получилось сорвать и концерт певицы Ирины Билык в одесском клубе «Ибица» 8 июня 2017 года, хотя он также сопровождался протестами. Билык в интервью украинским СМИ говорила, что не дает концерты в России, а в Москву и Крым ездит к родственникам.
Как на это реагируют артисты
После протестов некоторые из музыкантов, попавшие в никем официально не объявленный «черный список», почти не выступают в родной стране. Певица Ани Лорак с 2014 года не дала ни одного концерта на Украине — по ее словам, она не хочет подвергать своих зрителей опасности и возобновит гастрольную деятельность, когда отношения между РФ и Украиной стабилизируются. У Ивана Дорна до конца 2017 года запланированы концерты только в России и Белоруссии. Однако, например, группа «Грибы», упоминавшаяся в списке одесского «Правого сектора», с 1 по 3 декабря будет выступать в Киеве; в 2018 году в столице Украины должна выступить и Светлана Лобода.
Представители музыкантов не хотят комментировать протесты радикалов. «Светлана [Лобода] находится в туре за границей. Мы стараемся не поднимать темы, которые пока не имеют актуальности. С момента отмены последнего концерта в Одессе прошло полтора месяца, поэтому нам бы не хотелось еще раз это комментировать», — сказала «Медузе» представитель Светланы Лободы Катя Хотеева. Представители остальных артистов на вопросы «Медузы» не ответили.
Сергей Бабкин после срыва концерта во Львове написал в фейсбуке, что считает себя патриотом своей страны, но от гастрольной деятельности в России не собирает отказываться. «Мы не играем в России для политиков и элиты, мы играем для людей, большинство из которых подходят к нам после концерта и просят прощение за действия своей власти», — написал он. Тем не менее активисты призывают блокировать выступление Бабкина в Запорожье, которое должно состояться 14 октября.
Украинский музыкант, отказавшийся назвать Россию "агрессором" сделал заявление 18 +— Оксана❤️🇷🇺 (@oksanaylia1) October 8, 2017
Вот ведь уроды! 😠Стадо!😡 pic.twitter.com/dUJ2Y6cNB2
В июле 2017 года депутаты от националистической партии «Свобода» зарегистрировали в парламенте законопроект, который прямо запрещает украинским певцам гастролировать в России, а российским — на Украине. Документ до сих пор не вынесен на рассмотрение, но 6 октября Верховная рада приняла другой закон, обязывающий организаторов концертов за месяц предупреждать Службу безопасности Украины о приезде российских исполнителей. Если они этого не сделают, им грозит штраф от 6 до 12 тысяч долларов.