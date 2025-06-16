В МИД РФ заявили, что США отменили очередной раунд переговоров с Россией «по устранению раздражителей» в отношениях между странами

Очередной раунд переговоров «по устранению раздражителей» в двусторонних отношениях отменен по инициативе Вашингтона, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению „раздражителей“ в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ о «перспективе проведения российско-американских консультаций».

Вопрос и ответ опубликованы на сайте МИД России. Когда и где должна была пройти отмененная встреча, не уточняется.

Россия и США провели первые переговоры с начала российско-украинской войны в Эр-Рияде в середине февраля. Тогда стороны обсуждали российско-американские отношения, подготовку встречи президентов РФ и США, а также завершение войны в Украине.

Вскоре состоялись еще две встречи представителей России и США. Они прошли в Стамбуле в конце февраля и начале апреля. Стороны обсуждали работу дипломатических миссий и передвижение дипломатов.

Посол России в Вашингтоне и глава российскую делегации на переговорах с США Александр Дарчиев 10 июня сообщал, что очередные переговоры делегаций «состоятся в самое ближайшее время в Москве». Говорилось ли в ответе представителя МИД РФ Марии Захаровой об отмене этой встречи, неясно.