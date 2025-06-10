Посол России в США сообщил, что российско-американские переговоры пройдут в Москве

Переговоры России и США скоро пройдут в Москве, сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью ТАСС 10 июня.

«Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве», — сказал Дарчиев.

Он отметил, что делегации России и США в ходе последнего раунда переговоров, прошедшего 10 апреля в Стамбуле, договорились перенести консультации в столицы своих стран.

Россия и США провели 18 февраля первые переговоры с начала российско-украинской войны, они прошли в Эр-Рияде. Стороны обсуждали российско-американские отношения, подготовку встречи президентов РФ и США, а также завершение войны в Украине. Стороны провели в Стамбуле два раунда переговоров — 27 февраля и 10 апреля, они обсуждали работу дипломатических миссий и передвижение дипломатов.

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