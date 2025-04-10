На переговорах в Стамбуле Россия и США договорились облегчить режим передвижения дипломатов

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Александр Дарчиев заявил, что в ходе встречи, состоявшейся 10 апреля, удалось договориться «о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания, а также их визовому оформлению».

Кроме того, цитирует Дарчиева ТАСС, РФ и США обсудили возвращение российской дипломатической недвижимости в США, а также обменялись нотами о гарантиях беспрепятственного банковского обслуживания дипмиссий.

Помимо этого, по словам Дарчиева, «главы делегаций констатировали наличие серьезных „раздражителей“, доставшихся в наследство от прежней американской администрации». Эти «раздражители», подчеркнул он, «необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей».

Еще темой, обсуждавшейся в ходе встречи, подтвердил он, была возможность «возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном», что, по его словам, помогло бы «расширению деловых связей, контактов между обществами и людьми».

Вторые за последнее время российско-американские переговоры на уровне дипломатов в Стамбуле продолжались пять с половиной часов. Встреча проходила в закрытом для журналистов формате. Никаких совместных заявлений по ее итогам сделано не было.

Первый раунд переговоров России и США о нормализации работы дипломатических миссий прошел 27 февраля. Тогда переговоры продолжались около шести часов. По итогам встречи представители США заявили, что определили «шаги по нормализации функционирования дипмиссий двух стран». Российская сторона, в свою очередь, сообщала, что предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами.