В Стамбуле начались переговоры России и США

В Стамбуле начались российско-американские переговоры на уровне дипломатов, сообщает ТАСС 10 апреля. Переговоры стартовали в 10:00 по московскому времени в генконсульстве РФ в Стамбуле.

Консультации России и США пройдут в закрытом формате, как и первый раунд, сообщило российское агентство, ссылаясь на источник.

Второй раунд переговоров, как сообщила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, посвящен нормализации работы дипломатических миссий.

Российскую делегацию на переговорах возглавлят посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Первый раунд переговоров России и США о нормализации работы дипломатических миссий прошел 27 февраля. Переговоры продолжались около шести часов. По итогам встречи представители США заявили, что определили «шаги по нормализации функционирования дипмиссий двух стран». Российская сторона, в свою очередь, сообщала, что предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами.