Мария Захарова анонсировала новую встречу российских и американских дипломатов в Стамбуле

Представители России и США в ближайшие дни проведут в Стамбуле второй раунд консультаций по нормализации работы дипломатических миссий, сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными», — сказала она. Российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Как ранее уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, консультации в Стамбуле пройдут 10 апреля.

Предыдущий раз делегации РФ и США встречались в Стамбуле 27 февраля. Встреча продолжалась более шести часов и проходила в закрытом для СМИ формате. После завершения консультаций американская сторона объявила, что на встрече «были определены шаги по нормализации функционирования дипмиссий двух стран». Российская сторона сообщала, что предложила на переговорах восстановить прямое авиасообщение между странами.