Израиль объявил о расширении операции против Ирана

ЦАХАЛ расширяет операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы, сообщил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман.

По словам Гендельмана, удары наносятся «по десяткам ключевых объектов», в том числе по пусковым установкам баллистических ракет, военным базам и стратегической инфраструктуре. Это делается «на основе точных разведданных», отметил он.

Советник офиса премьера отметил, что Израиль не позволит «режиму, который открыто призывает к нашему уничтожению», приблизиться к созданию оружия массового поражения.

Вскоре после этого сообщения агентство Mehr сообщило о громких взрывах в Тебризе на северо-западе Ирана. Как пишет «Радио Свобода», вероятно, израильская авиация атаковала там нефтяной завод, а также военную базу.

Израиль начал атаковать территорию Ирана в ночь на 13 июня. В результате были убиты несколько высокопоставленных иранских военных, а также ученых, занимавшихся ядерными разработками. В общей сложности, по данным властей Ирана, в результате израильских атак погибли 78 человек, более 320 получили ранения, в числе погибших и пострадавших были мирные жители.

Иран в ответ обстрелял Израиль вечером 13 июня. В результате, как сообщали СМИ, погибли четыре человека, более 70 получили ранения.