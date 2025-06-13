«Режим никогда не был так слаб. Это ваш шанс встать и заявить о себе». Нетаниягу обратился к «гордому народу Ирана»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу записал видеообращение к жителям Ирана после того, как израильские военные нанесли удар по иранским объектам. Обращение появилось в соцсетях Нетаниягу вечером 13 июня.

«Гордый народ Ирана! — заявил Нетаниягу, обращаясь по-английски. —Мы находимся в разгаре одной из величайших военных операций в истории — операции „Народ как львица“. Исламский режим, который угнетает вас уже почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну, Государство Израиль. Цель операции Израиля — предотвратить угрозу, которую представляют для нас ядерная программа и баллистические ракеты исламского режима».

Премьер-министр Израиля заявил, что за последние 24 часа израильские военные убили высших военных командиров и ведущих ученых-ядерщиков, а также уничтожили «самый важный объект по обогащению урана исламского режима и значительную часть его арсенала баллистических ракет».

«И это еще не все. Режим не знает, что на него обрушилось и что еще обрушится. Он никогда не был так слаб. Это ваш шанс встать и заявить о себе», — сказал Нетаниягу.

«Женщина — жизнь — свобода», — сказал Нетаниягу на фарси. Это популярный на Ближнем Востоке революционный лозунг — изначально курдский, но используемый и другими движениями, протестующими против религиозного консерватизма.

Нетаниягу подчеркнул, что Израиль воюет не с иранским народом, а «с кровожадным исламским режимом, который угнетает и обнищает вас». «Настало время иранскому народу объединиться вокруг своего флага и своего исторического наследия, выступив за свою свободу от злого и угнетающего режима», — добавил Нетаниягу.

Армия обороны Израиля в течение 13 июня атаковала военные и ядерные объекты Ирана. В результате атаки погибли высокопоставленные военные, ученые и мирные жители. Иран вечером 13 июня атаковал Израиль баллистическими ракетами, под удар попал Тель-Авив, более 30 человек получили ранения.

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