Красный полумесяц: не менее 95 человек получили ранения в результате ударов Израиля по Ирану. Погиб один спасатель

Не менее 95 человек были ранены в 12 провинциях Ирана в результате ударов Израиля, заявил иранскому госагентству Tasnim официальный представитель общества Красного полумесяца Ирана Моджтаба Халеди.

«В ходе событий, произошедших сегодня утром, были ранены 95 наших соотечественников, они доставлены в медицинские центры, еще 26 пострадавшим помощь была оказана на месте», — сообщил Халеди.

По его словам, один из спасателей Красного полумесяца Ирана погиб в провинции Восточный Азербайджан. Еще один сотрудник экстренных служб был ранен в районе Касре-Ширин.

Израиль в ночь на 13 июня атаковал военные и ядерные объекты Ирана, задействовав около 200 истребителей. Погибли минимум шестеро иранских ученых-ядерщиков, а также члены военного командования Ирана. Иран в ответ запустил по Израилю сотни дронов.