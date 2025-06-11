The Wall Street Journal: Маск прекратил публично конфликтовать с Трампом, после того как ему позвонил вице-президент Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс убедил владельца Tesla Илона Маска прекратить публичный конфликт с президентом Дональдом Трампом, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным WSJ, 6 июня (на следующий день после публичной перепалки в соцсетях) Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс позвонили Маску и призвал его положить конец эскалации. Вэнс, уточнили собеседники издания, встал на сторону Трампа, однако воздержался от прямой критики действий Маска.

Основатель Tesla, пишет WSJ, прислушался к советам вице-президента.

Маск и Трамп поссорились после того, как миллиардер раскритиковал законопроект республиканцев о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США. 5 июня между ними произошла публичная перепалка в соцсетях.

Во время перепалки Маск, в том числе, заявил, что Трамп упоминается в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуализированной эксплуатации. Уже через два дня он без объяснения причин удалил этот пост.

10 июня Маск публично извинился, заявив, что «сожалеет» о «некоторых» своих постах в адрес президента.