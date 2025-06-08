Reuters: США считают, что Россия еще не дала ответ на операцию «Паутина» и ожидают «масштабного многоцелевого удара»

В США считают, что угроза России ответить на украинскую операцию «Паутина» еще не была реализована всерьез, и, скорее всего, ответ будет представлять собой масштабный многоцелевой удар, пишет Reuters.

По словам одного из источников агентства, сроки ответа неясны, но он, вероятно, ожидается в течение нескольких дней. Атака Москвы, по его мнению, будет «асимметричной». Второй собеседник предполагает, что Россия использует для удара ракеты и беспилотники.

Источник Reuters в западной дипломатии считает, что ответ России будет включать удары по важным целям — например, правительственным зданиям.

Военный аналитик Майкл Кофман полагает, что Москва попытается нанести удар по штаб-квартире Службы безопасности Украины, игравшей главную роль в операции «Паутина», или другим зданиям региональных разведывательных управлений с использованием баллистических ракет средней дальности.

1 июня Служба безопасности Украины провела операцию «Паутина», в рамках которой десятки дронов атаковали российские военные авиабазы Оленья в Мурманской области, Белая в Иркутской области, а также Иваново-Северный в Ивановской области и Дягилево в Рязанской области. Беспилотники вылетали из фур, где они были спрятаны в контейнерах. При этом водители машин были использованы «втемную» и не знали, что везут. В СБУ утверждали, что повреждения получил 41 самолет. Фото и видео свидетельствуют, что поврежденных самолетов меньше — около 10–13.

В США, как писал NYT, ожидали «значительного ответа» России на украинскую операцию. 6 июня российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами и беспилотниками, погибли трое спасателей, прибывшие на место удара и попавшие под повторный обстрел. В Минобороны России заявили об ударе по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины «в ответ на террористические акты» Киева.

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