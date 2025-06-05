Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал усилить давление на Россию, чтобы добиться окончания войны. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале вечером 4 июня, вскоре после телефонного разговора лидеров России и США.

«С Россией говорили многие — на разных уровнях. Ни один из этих разговоров не привел ни к устойчивому миру, ни даже к остановке войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасающих ударов готовит, как утверждается, еще какие-то „ответы“. Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру — всем, кто не хочет усиливать давление на нее», — заявил Зеленский.

«Именно сегодня, в День памяти украинских детей, погибших от российской агрессии, мы напоминаем факты сильным мира сего. И если сильные не останавливают Путина — значит, они разделяют с ним ответственность. А если хотят, но не могут остановить — Путин больше не считает их сильными», — добавил украинский лидер.

Вечером 4 июня Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным по телефону — уже в четвертый раз после возвращения в Белый дом. Они обсуждали ядерную сделку с Ираном и войну в Украине. Трамп заявил, что «это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру». По его словам, Путин предупредил, что «он будет вынужден ответить на недавнюю атаку [Украины] на [российские военные] аэродромы».

После разговора с Путиным Трамп опубликовал в соцсети Truth Social ссылку на колонку The Washington Post, призывающую Конгресс ввести 500-процентные пошлины для покупателей российских энергоресурсов, чтобы дать Трампу больше рычагов давления на Путина. При этом после предыдущего разговора лидеров России и США в мае СМИ сообщали, что Трамп дал европейским политикам понять, что не склонен вводить против России новые санкции.

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