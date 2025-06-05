Президент России Владимир Путин поддержал позицию главы МИД Сергея Лаврова о том, что на рабочем уровне необходимо продолжать контакты с Украиной, напомнили в Кремле.

В ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, допускают ли в Кремле приостановку переговоров с Украиной в случае новых атак на российские гражданские объекты.

«Разумеется, тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического, не может не учитываться в дальнейшем, он будет учитываться. Но вы знаете, что на вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел была выражена точка зрения о том, что, несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты, и эта точка зрения была поддержана главой государства», — сказал Песков.

Лавров на совещании членов правительства с Путиным 4 июня среди прочего упомянул, что Украина отказалась от предложения РФ прекратить огонь на два-три дня на некоторых участках фронта, а также заявил о «новых крупных преступных провокациях в последние несколько дней». Министр предложил «не поддаваться на провокации» и продолжить переговоры.

Путин действительно согласился с главой МИД. Комментируя в Брянской и Курской областях, президент также назвал случившееся терактами и возложил ответственность за них на власти Украины. Он заявил, что «нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию». «Сегодня <…> , пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?» — добавил Путин.

В ходе общения с прессой представитель Кремля также прокомментировал переговоры Путина с президентом США Дональдом Трампом и новым папой римским Львом XIV. В частности, Песков подтвердил, что Путин сказал Трампу о так называемом ударе возмездия по Украине в ответ на атаки по российским аэродромам. Такой удар нанесут тогда, когда посчитают целесообразным военные РФ, добавили в Кремле.

Все заявления Путина коротко

«Нелегитимный режим перерождается в террористическую организацию. А кто ведет переговоры с террористами?» Путин впервые высказался о подрывах мостов в Курской и Брянской областях (а про операцию «Паутина» умолчал)

Все заявления Путина коротко

«Нелегитимный режим перерождается в террористическую организацию. А кто ведет переговоры с террористами?» Путин впервые высказался о подрывах мостов в Курской и Брянской областях (а про операцию «Паутина» умолчал)