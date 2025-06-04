Решения о подрывах мостов принимались в Киеве на политическом уровне. Везде и всегда в вооруженных конфликтах страдают гражданские, но в Брянской области по ним был целенаправленный удар. По всем международным нормам это терроризм. Это было направлено . И без того нелегитимный режим перерождается в террористическую организацию, а ее — в союзников терроризма. Киевская верхушка пытается запугать Россию терактами и в то же время просит о встрече на высшем уровне. О чем с ними говорить? вообще ведет переговоры с террористами?

Они сомневаются в наших переговорщиков — но этот уровень могут оценивать только те, кто сам обладает авторитетом. А каким авторитетом обладают главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Они просят перемирия, но за что их поощрять, предоставляя передышку, которую они используют для накачки западным оружием и подготовки других терактов? А от нашего перемирия они отказываются . Нас это не удивляет, а только убеждает — мир им не нужен. Мир означает утрату власти, а власть для этого режима важнее, чем мир и жизни людей — которых они вообще за людей не считают.

Это приблизительный пересказ речи Владимира Путина на совещании с членами правительства. Официально его главной темой было «обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов». Высказывания отредактированы и сокращены, их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Гавриил Григоров / AFP / Scanpix / LETA