«Нелегитимный режим перерождается в террористическую организацию. А кто ведет переговоры с террористами?» Путин впервые высказался о подрывах мостов в Курской и Брянской областях (а про операцию «Паутина» умолчал)
Решения о подрывах мостов принимались в Киеве на политическом уровне. Везде и всегда в вооруженных конфликтах страдают гражданские, но в Брянской области по ним был целенаправленный удар. По всем международным нормам это терроризм. Это было направлено на срыв переговоров. И без того нелегитимный режим перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры — в союзников терроризма. Киевская верхушка пытается запугать Россию терактами и в то же время просит о встрече на высшем уровне. О чем с ними говорить? Кто вообще ведет переговоры с террористами?
Они сомневаются в уровне наших переговорщиков — но этот уровень могут оценивать только те, кто сам обладает авторитетом. А каким авторитетом обладают главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Они просят перемирия, но за что их поощрять, предоставляя передышку, которую они используют для накачки западным оружием и подготовки других терактов? А от нашего перемирия на два-три дня они отказываются не впервые. Нас это не удивляет, а только убеждает — мир им не нужен. Мир означает утрату власти, а власть для этого режима важнее, чем мир и жизни людей — которых они вообще за людей не считают.
Это приблизительный пересказ речи Владимира Путина на совещании с членами правительства. Официально его главной темой было «обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов». Высказывания отредактированы и сокращены, их смысл полностью сохранен.
Фото на обложке: Гавриил Григоров / AFP / Scanpix / LETA