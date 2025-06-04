Bloomberg: США не станут обеспечивать воздушное прикрытие европейских войск в Украине (если они там будут)

США отказались предоставить средства ПВО для прикрытия «сил безопасности», которые Великобритания и Франция планируют создать в послевоенной Украине, сообщили источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

По их словам, европейские союзники в ходе переговоров с США пришли к пониманию, что Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они добивались для поддержки возглавляемой Европой «коалиции желающих».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивал на том, что участие США необходимо, чтобы удержать Россия от нарушения потенциального соглашения о прекращении огня.

Великобритания и Франция пытались убедить Трампа предоставить воздушное прикрытие, наблюдение за пограничной зоной, а также обеспечить разведку, сообщало агентство. Теперь они надеются, что США продолжат предоставлять разведданные, а также вести наблюдение за границей между Украиной и Россией, говорят собеседники Bloomberg.

Некоторые европейские чиновники также надеются, что Трамп вмешается, если британские и французские войска станут мишенью России в Украине. При этом они считают, что он вряд ли даст такую гарантию в письменном виде, заявил один из источников.

Страны Европы, сообщает агентство, скорректировали свою оценку мер, необходимых для сдерживания России. Сейчас они считают, что достаточно будет украинских сил, подготовленных союзниками, европейских войск и самолетов, размещенных на восточном фланге НАТО, а также патрулей в Черном море.

По словам собеседников Bloomberg, Великобритания и Франция завершили разработку плана размещения сил и порядка их действий, но заморозили его до возобновления переговоров о прекращении огня.

Возможность отправки иностранных военных в Украину в том или ином виде обсуждается с 2024 года. В России категорически против размещения западных войск в Украине.

AFP со ссылкой на источники сообщало, что шесть европейских стран из «коалиции желающих» готовы отправить военных в Украину в качестве гарантий в случае прекращения огня. Речь шла о Великобритании, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии, а также еще одной стране, которая в публикации не называлась.

Позже The Times сообщала, что Великобритания, вероятно, откажется от планов направить тысячи военнослужащих для защиты Украины. «Риски слишком высоки, а сил недостаточно для выполнения такой задачи», — отмечал один из собеседников газеты.

По оценкам издания, в целом Европе будет сложно собрать 25 тысяч военных для отправки в Украину в качестве миротворческих сил, поскольку ее армии недоукомплектованы и недофинансированы.