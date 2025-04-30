The Times: Европе не хватит ресурсов собрать даже 25 тысяч военных для отправки в Украину в случае заключения мирного соглашения

Европе будет сложно собрать 25 тысяч военных для отправки в Украину в качестве миротворческих сил, поскольку ее армии недоукомплектованы и недофинансированы, пишет The Times со ссылкой на источники.

Глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин обратился к своим коллегам с просьбой сформировать 64-тысячный контингент для отправки в Украину. Однако на последующих встречах министры обороны европейских стран заявили, что «нет никаких шансов» на контингент такого размера, и даже 25-тысячный контингент потребует совместных усилий.

По данным The Times, министры обороны выразили свои сомнения на встрече «коалиции желающих» 10 апреля, а затем продолжили обсуждения в Брюсселе в более узком составе. Они указали министру обороны Великобритании Джону Хили, что с учетом ротации в течение двух лет контингент такого размера потребует в общей сложности 256 тысяч солдат.

Великобритания, как уже сообщала The Times, готова отправить до 10 тысяч военных. Франция также готова на отправку от пяти до 10 тысяч. Эстония и Финляндия, по данным источников, обеспокоены тем, что любое развертывание «разбавит» их собственную приграничную оборону, а Польша, Испания и Италия «ясно дали понять», что не будут отправлять свои войска. По словам еще одного источника, Финляндия и Германия также в целом против отправки сухопутных войск, но Берлин не полностью исключил такой шаг.

В числе прочего, как пишет The Times, у европейских стран есть опасения относительно действий в случае нападения России. Согласно наиболее вероятным планам, британские и французские военные инструкторы будут отправлены на Западную Украину и не будут находиться вблизи линии фронта, охранять ключевые объекты или защищать украинские войска.

Возможность отправки иностранных военных в Украину обсуждается с 2024 года, а в январе 2025-го возможность отправки британских и французских солдат начали более предметно обсуждать премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. В России категорически не согласны с размещением западных войск в Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно называл это неприемлемым; после переговоров с США 18 февраля он еще раз заявил, что Россия не согласится на размещение войск НАТО в Украине в рамках мирного соглашения.

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