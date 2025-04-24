The Times: Великобритания планирует отказаться от планов отправки тысяч военных в Украину

Великобритания, вероятно, откажется от планов направить тысячи военнослужащих для защиты Украины, сообщила The Times со ссылкой на источники.

«Риски слишком высоки, а сил недостаточно для выполнения такой задачи», — сказал один из собеседников издания.

По данным The Times, вместо этого план будет включать защиту Украины с воздуха и моря, а также укрепление ее армии, в том числе с помощью отправки французских и британских инструкторов на запад страны.

Это, как отмечает издание, позволило бы выполнить обязательство по размещению войск внутри страны, при этом они не находились бы вблизи линии фронта и не охраняли бы ключевые объекты.

В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорил, что Лондон готов отправить британских миротворцев в Украину, чтобы обеспечить гарантии безопасности. Также отправку миротворцев рассматривают власти Франции. Эту идею раскритиковали в британской армии. В марте The Times писала, что несколько стран, среди которых Великобритания, Франция, Турция, Канада и Австралия, обсуждают планы направить в Украину до 30 тысяч военнослужащих.

По данным New York Post, план мирного урегулирования, разрабатываемый администрацией Дональда Трампа, предполагает создание специальных сил, которые будут контролировать соблюдение режима прекращения огня. Источник издания также сообщил, что в рамках предоставления гарантий Украине сейчас рассматривается возможность развертывания на ее территории европейских войск.

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