The Times: Великобритания готова разместить своих миротворцев в Украине «на столько, на сколько потребуется»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов разместить в Украине британских военных в качестве миротворцев на долгие годы, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

«Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», — сказал собеседник издания.

По данным The Times, несколько стран, среди которых Великобритания, Франция, Турция, Канада и Австралия, обсуждают планы направить в Украину до 30 тысяч военнослужащих. Другие страны готовы помочь вооружением и материально-техническим обеспечением.

В другой публикации The Times говорится, что Стармер в субботу, 15 марта, в ходе онлайн-встречи так называемой «коалиции желающих» рассказал о планах разместить в Украине более 10 тысяч военных в качестве миротворцев.

По данным Bloomberg, Турция также готова отправить в Украину своих военных в качестве миротворческих сил. При этом агентство отмечало, что Турция не будет участвовать в миротворческих миссиях, если не будет привлечена ко всем консультациям и приготовлениям относительно формирования миротворческих сил.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 15 марта, что если Киев попросит разместить на своей территории миротворческие войска ради гарантий безопасности, то Россия не будет иметь права голоса в этом вопросе.

Москва неоднократно высказывалась против размещения миротворцев в Украине. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью, опубликованном 17 марта, заявил, что разговоры о размещении миротворческих сил неуместны и абсурдны. По его словам, России «абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве». «В любом случае, если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта», — сказал Грушко.

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