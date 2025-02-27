Bloomberg сообщил о готовности Турции отправить своих военных в Украину в качестве миротворцев

Турция готова отправить в Украину своих военных в качестве миротворческих сил, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, президент страны Реджеп Эрдоган обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе встреч в Анкаре в начале февраля.

Источники отмечают, что Турция не будет участвовать в миротворческих миссиях, если не будет привлечена ко всем консультациям и приготовлениям относительно формирования миротворческих сил.

Российская сторона не дала конкретного ответа Турции по поводу своего отношения к возможной отправке миротворцев в Украину. По словам источника, близкого к российскому правительству, этот вопрос не считается первоочередным.

Зеленский после переговоров с Эрдоганом 18 февраля говорил, что мир «возможен только тогда, когда переговоры будут честными, а Украина, США и Европа будут представлены за столом переговоров». «Гарантии безопасности разрабатываются совместно со всеми, кто действительно может их предоставить. Справедливо, что Турция — такая страна, так как является частью Европы. Я благодарен президенту Эрдогану за его понимание», — заявил Зеленский.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявил, что Лондон готов направить свои войска в Украину, чтобы обеспечить гарантии безопасности возможного соглашения о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп выступил против того, чтобы в Украину отправляли американских военных. Власти США рассматривают вариант, что в Украину направят миротворцев из третьих стран, в том числе Бразилии и Китая. О готовности отправить в Украину свои войска сообщали в Швейцарии. При этом командующий вооруженными силами страны Томас Зюссли говорил, что если военным поручат участвовать в миссии, они смогут за 9-12 месяцев подготовить и отправить в Украину около 200 солдат.