Командующий вооруженными силами Швейцарии генерал-лейтенант Томас Зюссли сообщил, что страна может стать участницей миротворческой миссии в Украине. Об этом он сказал в интервью швейцарской газете Blick, опубликованном 23 февраля.

По словам Зюссли, если военным поручат участвовать в миссии, они смогут за 9-12 месяцев подготовить и отправить в Украину около 200 солдат.

Командующий вооруженными силами отметил, что рассуждает гипотетически, поскольку нет ясности, «как будет развиваться ситуация между Россией и Украиной». «В конечном счете, решение должны принять Федеральный совет и парламент», — отметил он.

Официальный Киев настаивает на том, чтобы страны Запада направили в Украину миротворческий контингент в качестве гарантии потенциального мирного соглашения. Власти Франции и Великобритании обсуждают план размещения до 30 тысяч европейских миротворцев. Президент США Дональд Трамп выступил против того, чтобы в Украину отправляли американских военных. Власти США рассматривают вариант, что в Украину направят миротворцев из третьих стран, в том числе Бразилии и Китая.

Вооруженные силы Швейцарии сейчас участвуют в миротворческой деятельности в Косово, Боснии, на Ближнем Востоке и в Южной Корее.