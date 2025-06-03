Великобритания пригрозила Абрамовичу судом, если он не разрешит использовать деньги от продажи «Челси» только в Украине

Правительство Великобритании готово подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича, если он не согласится направить 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,4 миллиарда долларов), вырученных от продажи лондонского футбольного клуба «Челси», в Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на совместное заявление министра финансов Великобритании Рэйчел Ривз и министра иностранных дел Дэвид Лэмми.

Британские власти хотят, чтобы средства были потрачены только в Украине, в том числе на восстановление того, что было разрушено в результате российского вторжения. Абрамович, как напоминает BBC News, считает, что деньги должны достаться «всем жертвам войны в Украине», в том числе находящимся в России.

В настоящее время деньги заморожены на банковском счету в Великобритании. Он не может получить к ним доступ из-за санкций, но юридически они по-прежнему принадлежат ему.

«Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения по этому вопросу с господином Абрамовичем. Хотя дверь для переговоров остается открытой, мы готовы обратиться в суд, если потребуется», — говорится в заявлении.

Представители Абрамовича ранее говорили, что бизнесмен не имеет доступа к указанным средствам, а сами деньги от продажи клуба находятся в распоряжении британских властей, поэтому Абрамович не участвует в процессе их распределения.

В марте 2022 года Роман Абрамович объявил о продаже футбольного клуба «Челси», которым он владел с 2003 года. Средства от продажи клуба Абрамович планировал направить в благотворительный фонд для помощи пострадавшим от войны в Украине.

Bloomberg в апреле 2023 года писал, что власти Великобритании медлят с переводом денег от продажи «Челси» в фонд помощи пострадавшим от войны в Украине. По данным источника агентства, фонд сможет получить деньги и приступить к работе только после того, как его заявку одобрит управление по осуществлению финансовых санкций британского Минфина.

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