Журналисты рассказали о фиктивном бизнесе по аренде яхт Романа Абрамовича Об этой схеме ухода от налогов стало известно из утечки «Тайны Кипра»

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Кипрская компания Blue Ocean Yacht Management, принадлежащая российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, создала фиктивный бизнес по аренде суперъяхт, которыми пользовался сам предприниматель — это было сделано с целью уклонения от уплаты налогов, говорится в расследовании BBC News и Бюро журналистских расследований (The Bureau of Investigative Journalism).

Всего с 2005 по 2012 год Абрамович таким образом не доплатил десятки миллионов евро налогов, утверждают журналисты. Материал основан на более чем 400 тысячах файлов и 72 тысячах электронных писем, полученных в результате утечки кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus и является частью проекта .

В документах, полученных авторами расследования, раскрывается схема уклонения от налогов, которую использовал Абрамович. В частности, из них становится понятно, как советники бизнесмена создавали фиктивные компании и сдавали им в аренду яхты Абрамовича стоимостью сотни миллионов долларов. Как минимум пять яхт миллиардера были переданы в аренду его компании Blue Ocean Yacht Management — она же в свою очередь сдала яхты в нескольким компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах. Все компании, участвовавшие в этой схеме, по документам не были связаны между собой, но в действительности контролировались Абрамовичем и его приближенными.

С 1999 по 2010 год Роман Абрамович собрал флот суперъяхт общей стоимостью около 1,2 миллиарда долларов. Среди них была и яхта «Эклипс» с двумя вертолетными площадками и бассейном, который можно превратить в танцпол. 162,5-метровое судно на тот момент было самым длинным из всего флота миллиардера. Журналисты опубликовали фото, на которых Абрамович отдыхает на яхте «Эклипс» во время рождественских каникул в канун 2012 года. Согласно утекшим документам, в этот момент яхта была сдана в коммерческую аренду компании Ragdale Wordwide Ltd за два миллиона долларов. Как стало известно из утечки, за этой компанией стоял сам Абрамович, а ее владельцем была другая связанная с миллиардером структура — Ovington Worldwide Limited. Таким образом, якобы коммерческая схема сдачи в аренду на самом деле была внутренней сделкой, пишет «Би-би-си».

Яхта «Эклипс», пришвартованная в районе турецкого курорта Бодрум, 12 декабря 2022 года Osman Uras / Anadolu Agency / Getty Images

Помимо документов, на фиктивность схемы указывают и данные о передвижениях яхт, якобы переданных в аренду, отмечают авторы расследования. Так, согласно расписанию, яхта «Эклипс» в январе 2012 года должна была выйти из Гибралтара в направлении Карибского моря. При этом данные с на борту яхты показывают, что она не заходила в Гибралтар в указанный период времени — яхта оставалась в тысячах километров от указанной локации, курсируя между «роскошными островами Карибского моря».

Впервые схема уклонения от уплаты налогов была изложена в 2005 году в меморандуме тогдашнего директора Blue Ocean Джонатана Холлоуэя, выяснили журналисты. «Мы хотим избежать уплаты НДС с рыночной цены яхт и, где это возможно, избежать уплаты НДС с товаров и услуг, предоставляемых яхтам», — говорилось в служебной записке. Холлоуэй также предупредил Абрамовича и других участников схемы о том, что «решительный следователь в конечном итоге может обнаружить», что это связанные между собой структуры — и призвал осознавать риски, к которым это может привести.

Роман Абрамович на фоне своей суперъяхты «Эклипс» недалеко от города Гринок в Шотландии. Июль 2015 года Paul Tipping / SWNS / Scanpix / LETA

Холлоуэй также писал, что компании, которым Blue Ocean сдавала яхты в аренду, и конечный «клиент» не должны иметь общих акционеров, директоров или зарегистрированных адресов, чтобы избежать любых подозрений. В меморандуме подчеркивается, что адвокат Абрамовича согласился передать контроль над Blue Ocean совершенно отдельному трасту, чтобы дистанцировать компанию от других бизнесов предпринимателя. В действительности компанию передали в управление новому трасту, также связанному с Абрамовичем.

В файлах из утечки среди прочего есть свидетельства того, что соглашения о передаче яхт в чартер были датированы задним числом. Так, в июле 2005 года Blue Ocean подписала соглашение о передаче одной из яхт во временную аренду компании Eyke Services, также связанной с Абрамовичем. При этом компания была зарегистрирована только в августе — через месяц после заключения сделки.

Кроме того, директор Blue Ocean требовал предоставить подписанный задним числом документ о передаче в чартер 86-метровой яхты Абрамовича «Экстаси», чтобы обеспечить для нее беспошлинную поставку топлива. Это позволило бизнесмену сэкономить 44 тысячи долларов. Из экономических документов компании Blue Ocean также стало известно, что на протяжении всего периода деятельности ее расходы примерно соответствовали доходам от сдачи яхт в аренду — таким образом из-за небольшой прибыли на Кипре с нее практически не взымали корпоративный налог.

Яхта «Экстаси» стоит на якоре в Средиземном море у берегов Монако. Судно спустили на воду в 2004 году. Когда было сделано фото, точно неизвестно Peter Seyfferth / imago images / Scanpix / LETA

Основатель Ассоциации Ди Танно (Di Tanno Associati), которая занимается консультациями в сфере налогообложения, профессор Томмасо Ди Танно в разговоре с журналистами заключил, что схема Абрамовича с большой долей вероятности была использована для уклонения от уплаты налогов, поскольку «все стороны прекрасно знают, что нужно делать, чтобы скрыть реальность». Налоговый эксперт Рита-де ла Ферия сказала, что увидела в схеме «признаки» того, что ее участники «искажают реальность». Ведущий юрист по суперъяхтам Бенджамин Молтби рассказал журналистам, что тип контрактов, которые заключали участники схемы, обычно используется для коммерческих судов, перевозящих сухие грузы — такие как зерно и сталь.

Журналисты связались с адвокатами Романа Абрамовича и попросили их прокомментировать данные, ставшие публичными благодаря утечке. В ответ адвокаты заявили, что Абрамович «отрицает любые обвинения в том, что он знал о схеме или был лично ответственен за любые неправомерные действия для уклонения от уплаты налогов». Бывший директор компании Blue Ocean Джонатан Холлоуэй заявил «Би-би-си», что «управлял сотнями судов по всему миру» и «не помнит индивидуальные обстоятельства каждого судна».

При этом, пишут BBC News и Бюро журналистских расследований, схема Абрамовича по уклонению от налогов дважды попадала в поле зрения правоохранительных органов. Так, бывшего капитана двух яхт Абрамовича — «Эклипс» и «Пелорус» — Ричарда Бриджа, работавшего на миллиардера с 2006 по 2012 год, задержали в 2015-м для допроса в аэропорту Амстердама Схипхол. Тогда итальянские прокуроры проводили расследование в отношении трех капитанов яхт, работавших с Абрамовичем, по подозрению в неуплате акцизов на топливо и уходе от налогов. Однако, по словам Бриджа, он связался адвокатами Blue Ocean и «их юристы разобрались в этом». Согласно материалам суда, на которые ссылаются журналисты, адвокаты предоставили доказательства того, что «Пелорус» используется в коммерческих целях.

115-метровая суперъяхта «Луна» в порту Гамбурга. Первым ее владельцем был Роман Абрамович, затем яхту купил российский миллиардер Фархад Ахмедов. С 2022 года судно находится под арестом из-за санкций против России. 20 ноября 2024 года

Еще одно расследование в отношении участников схем в 2013 году проводили правоохранительные органы Кипра. Они, в частности, установили, что Blue Ocean не доплатила НДС на 17 миллионов евро, в 2018 году это решение подтвердили в апелляционном суде. Юристы компании называли требования предоставить доказательства того, что суда использовали в коммерческих целях, «необоснованными и репрессивными». При этом они сказали, что обратились к своим клиентам (то есть к другим фирмам, связанным с Абрамовичем), но не получили ответа. В итоговом решении власти Кипра снизили сумму, которую компания должна вернуть за неуплату налогов, до 14 миллионов евро. Была ли эта сумма выплачена, неизвестно, так как представитель Blue Ocean не явился на заседание по апелляции на решение суда в марте 2024 года, а саму компанию ликвидировали через четыре месяца.

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