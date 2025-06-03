«Система»: покупатели активов национализированной Danone получили их фактически бесплатно, расплатившись деньгами самой компании

Покупатели российских активов французской компании Danone, национализированной после начала войны, получили их фактически бесплатно, расплатившись деньгами бывших структур самой компании, выяснил расследовательский проект «Система».

В июле 2023 года Владимир Путин передал Danone в управление Росимуществу, после чего новым гендиректором компании был назначен 33-летний племянник Рамзана Кадырова и глава Минсельхоза Чеченской республики Якуб Закриев. После национализации компанию «Danone Россия» переименовали в Health & Nutrition («Эйч энд Эн»). В марте 2024-го Путин вывел «Эйч энд Эн» из-под управления Росимущества, а в мае была закрыта сделка по продаже российского подразделения Danone и активов компании, которые включают 12 заводов стоимостью около одного миллиарда евро, напоминает «Система». Покупателем активов Danone стал владелец молочной компании «Вамин Татарстан», 29-летний Минтимер Мингазов.

Цена сделки не раскрывалась, но из финансовой отчетности ее участников, как пишет «Система», следует, что Danone согласилась продать свои активы за 17,6 миллиарда рублей (с 56-процентной скидкой к рыночной стоимости бизнеса, оцененной самой компанией). По данным Financial Times, 7,7 миллиарда рублей из них предназначались на обслуживание долга компании, и его погасила сама компания. Покупателю, которым выступил «Вамин», оставалось заплатить 9,9 миллиарда рублей. Эти деньги, как утверждает «Система», появились у «Вамина» в 2024 году — когда она взяла в долг у «дочки» H&N 11,3 миллиарда рублей.

Таким образом покупатели, как пишет «Система», «по сути расплатились с компанией [Danone] ее же деньгами», то есть «активы достались людям, близким к Кадырову, фактически бесплатно».

Эта схема, как пишут журналисты, отчасти объясняет, почему Danone оценивает общий убыток от сделки в 1,2 миллиарда евро — сумму, сопоставимую с рыночной стоимостью всего российского бизнеса. При этом после смены владельцев, отмечает «Система», компания лишилась лидерства в отрасли, а ее расчетные счета сократились на 18,6 миллиарда рублей.

После начала войны Danone продолжала работать в России, однако в октябре 2022 года объявила о планах уйти с российского рынка и продать свои активы, но в июле 2023-го была национализирована указом Путина. Новым гендиректором стал Якуб Закриев, команда которого, как писала Financial Times, управляет бизнесом лишь номинально и почти не вмешивается в бизнес. В большей части повседневных процессов участвовал прежний менеджмент компании.

В декабре 2024 года, уже после продажи активов Danone, стало известно, что владельцем компании-покупателя («Вамин-Татарстан») стал бывший заместитель министра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов.

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