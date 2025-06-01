Спецпосланник Трампа согласился с Путиным, что НАТО ведет «прокси-войну» с Россией

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что согласен с мнением Владимира Путина о том, что НАТО находится в состоянии «прокси-войны» с Россией

«Путин говорил: „Если будете продолжать поставлять Украине вооружение, мы будем считать вас агрессорами“. Он считает, что ситуация превратилась в прокси-войну с НАТО. И если честно, в некотором смысле это действительно так. Я имею в виду, посмотрите, какую помощь оказали Киеву европейские страны. Ясно, что Путин это видит», — сказал он в эфире Fox News.

Ранее Келлог также назвал «справедливыми» опасения России по поводу расширения Североатлантического альянса на восток. По данным источников Reuters, Владимир Путин для завершения российско-украинской войны хочет получить от ведущих стран Запада «письменные заверения» в том, что НАТО не будет расширяться на восток.

Термин «прокси-война» на протяжении последних трех лет активно используется российскими чиновниками и государственными СМИ. Например, о «прокси-войне» Запада с Россией еще весной 2022 года говорил в интервью глава МИД Сергей Лавров. В мае 2022 года о прокси-войне «коллективного Запада с Россией» также заявлял постпред России при ООН Василий Небензя. Владимир Путин в своих формулировках чаще использовал выражение «Запад воюет руками украинцев», однако новостные ресурсы передавали его слова под заголовками о ведении прокси-войны против России.

Предыдущая администрация США не соглашалась с формулировками властей РФ о прокси-войне, настаивая на том, что Украина защищается от вторжения. Нынешний госсекретарь США Марко Рубио в марте заявлял, что, когда США помогают Украине, это фактически означает прокси-войну между ядерными державами.