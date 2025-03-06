Марко Рубио заявил, что США, помогая Украине, ведут «прокси-войну» с Россией

США, помогающие Украине, ведут с Россией, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Было совершенно ясно с самого начала, что президент Трамп рассматривает это как затяжной, тупиковый конфликт. И честно говоря, это прокси-война между ядерными державами — США, помогающими Украине, и Россией — и ей нужно положить конец», — сказал Рубио, отвечая на вопрос журналиста о своих мыслях по поводу ссоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме 28 февраля.

Рубио добавил, что «ни у кого нет никаких идей или планов», как положить конец войне. По его словам, российская сторона «добилась определенного прогресса», но нет признаков того, что Россия побеждает, поэтому конфликт зашел в тупик. «Все, что президент [США Дональд Трамп] пытается сделать здесь — это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами, русскими и украинцами», — сказал Рубио.

Термин «прокси-война» на протяжении последних трех лет активно используется российскими чиновниками и государственными СМИ. Например, о «прокси-войне» Запада с Россией еще весной 2022 года говорил в интервью глава МИД Сергей Лавров. В мае 2022 года о прокси-войне «коллективного Запада с Россией» также заявлял постпред России при ООН Василий Небензя. Владимир Путин в своих формулировках чаще использовал выражение «Запад воюет руками украинцев», однако новостные ресурсы передавали его слова под заголовками о ведении прокси-войны против России.

Предыдущий президент США Джо Байден с формулировкой Лаврова о прокси-войне не соглашался, настаивая на том, что Украина защищается от вторжения. Глава Пентагона Ллойд Остин также отрицал, что США ведут войну с Россией.