«Бумага»: издательство «Самокат» попросило книжные магазины снять с продажи 23 книги

Издательство детской литературы «Самокат» отправило книжным магазинам список из 23 книг, попросив снять их с продажи и вернуть издателю. Списком поделился с «Бумагой» один из петербургских книжных магазинов.

В список вошли произведения как для детей, так и для взрослых, изданные «Самокатом». Среди них:

комикс об истории феминизма «Свобода, равенство, сестринство» Марты Бреен;

история девочки, которая вместе с семьей уезжает из родного города из-за боевых действий, «Сиди и смотри» Марты Кайдановской и Андрея Бульбенко;

роман Мари-Од Мюрай Oh, boy!, в котором затрагивают тему ЛГБТ;

сборник карт «Путешествие в картинках по континентам, морям и культурам мира» Александры и Даниэля Мизелиньских.

В издательстве объяснили свою просьбу «недостатками, делающих их [книги] непригодными для использования и распространения». «Они должны быть изъяты из продажи в соответствии с действующим законодательством», — говорится в письме.

По словам источника «Бумаги» в книжных магазинах, просьба вернуть книги связана с опасением издательства, что в них могут найти «пропаганду ЛГБТ» или другие нарушения. Другой собеседник издания отметил, что сейчас все издательства рассылают подобные списки книжным. Ранее сообщалось, что такие списки в магазины прислали издательство «Эксмо» и книготорговая компания «Торговый дом БММ».

Издательства начали снимать свои книги с продажи на фоне , фигурантов которого обвинили в «экстремизме» из-за квир-литературы, а также после визита силовиков в петербургский книжный магазин «Подписные издания». Магазин в итоге оштрафовали на 800 тысяч рублей по протоколу о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и » (часть 1 статьи 6.21 КоАП). Поводом для штрафа стала продажа трех книг издательства Ad Marginem — «Тело каждого» Оливии Лэнг, а также «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Зонтаг.