«Би-би-си»: книжные магазины получили список книг, которые издатель попросил вернуть или уничтожить. Среди них — произведения Славоя Жижека, Виктора Ерофеева и Рю Мураками
Компания «Торговый дом БММ» направила в книжные магазины письмо с требованием вернуть или уничтожить 37 книг издательств «Рипол Классик» и «Дом историй» (аффилированы с «БММ»), пишет «Русская служба Би-би-си».
Письмо, подписанное гендиректором «БММ» Анастасией Никитановой и отправленное 26 мая, оказалось в распоряжении журналистов. Информацию о том, что оно было разослано продавцам, «Би-би-си» подтвердили сотрудники двух книжных магазинов.
В письме «БММ» просит магазины «незамедлительно прекратить реализацию и возвратить» книги из своего списка — в нем 37 наименований — «либо уничтожить оставшиеся экземпляры, представив письменное подтверждение уничтожения».
Свои требования в «БММ» объяснили попыткой «избежать неблагоприятных последствий» в связи с подозрениями, что в книгах есть информация, «несоответствующая требованиям российского законодательства».
В список среди прочих попали книги американского писателя, лауреата Пулитцеровской премии Джеффри Евгенидиса «Девственницы-самоубийцы» и «Средний пол», книга философа Славоя Жижека «Шутки Жижека», несколько книг писателей Виктора Ерофеева (в том числе «Русский апокалипсис» и «Энциклопедия русской души») и Рю Мураками («Экстаз», «Топаз», «Караоке»).
Александр Ермолаев — «Кто-то плачет всю ночь за стеною»
Артемий Леонтьев — «Москва, Адонай!»
Бриджет Коллинз — «Предательства»
Бриджет Коллинз — «Переплет»
Виктор Ерофеев — «Свет дьявола»
Виктор Ерофеев — «Щель»
Виктор Ерофеев — «Русский апокалипсис»
Виктор Ерофеев — «Энциклопедия русской души»
Владимир Алеников — «Поиски любви»
Г. Чи, К. Коннелли, К. Гучер, К. Д. Харлоу, К. Хорнсби, Л. Джей Ли, К. Э. Локкард, С. Патенауде — «XX век»
Дани Редд — «Арктический клуб любителей карри»
Дейрдре Салливан — «Совершенно не обязательные смерти»
Джеффри Евгенидис — «Девственницы-самоубийцы»
Джеффри Евгенидис — «Средний пол»
Джеффри Евгенидис — «Свадебный сюжет»
Джонатан Миллер — «Depeche Mode»
Дмитрий Хаустов — «Битники»
Женива Ли — «Королевская страсть: роман»
Женива Ли — «Королевская страсть: Покори меня»
Кати Дэвид — «Полная история регги»
Лизи Харрисон — «Клуб любительниц грязных книг»
Матс Страндберг — «Кровавый круиз»
М.Л. Рио, Дани Редд — «Словно мы злодеи»; «Арктический клуб любителей карри» (комплект из двух книг)
Наташа Пулли — «Маяк на краю времени»
Нина Вяха — «Завещание»
Пенелопа Скай — «Пуговицы и ярость»
Пенелопа Скай — «Пуговицы и кружева: роман»
Рю Мураками — «Топаз»
Рю Мураками — «Отель „Раффлз“»
Рю Мураками — «Караоке»
Рю Мураками — «Экстаз»
Славой Жижек — «Шутки Жижека»
Сьюзен Чой — «Упражнение на доверие»
Хейли Скривенор — «Грязный город»
Шеннон МакГвайр — «Вниз, сквозь ветки и кости»
Эндрю ОʼНил — «Голос зверя»
«Проверили список, у нас таких книг сейчас нет. Если б были, то проверили, бы, что с ними не так. Почему издательство эти книги выбрало, я понятия не имею. У страха глаза велики, и это признак моральной паники, которая сейчас охватила рынок», — рассказал «Би-би-си» сотрудник одного из российских книжных магазинов.
В «БММ» не стали отвечать на вопросы журналистов. Сергей Макаренков, глава и один из бенефициаров «Рипол Классик», а также отец сооснователя «БММ» Бориса Макаренкова, предположил, что требования «БММ» связаны с «законом об ЛГБТ».
«Я думаю, это связано с законом об ЛГБТ, скорее всего, это так. Это надо уточнить у „БММ“, я только что из отпуска вернулся, поэтому не могу вам четко объяснить, что там произошло, — сказал Сергей Макаренков. — Я думаю, это такая же история, как списки „Эксмо“ и так далее. Такие списки везде сейчас будут фигурировать, совершенно нормальная история».
Борис Макаренков сказал «Би-би-си», что он лишь миноритарный акционер «БММ» и не в курсе ситуации.
Письмо «БММ» со списком на изъятие и уничтожение книг появился на фоне «дела книгоиздателей», фигурантов которого обвинили в «экстремизме» из-за квир-литературы.
14 мая у действующих и бывших сотрудников компании «Эксмо», в том числе — у сотрудников издательств Individuum и Popcorn Books, входящих в холдинг, — прошли обыски. Тогда же задержали около десяти человек. На следующий день троих из них отправили под домашний арест.
По данным «Би-би-си», один из отправленных под домашний арест фигурантов дела — директор по продажам Individuum Павел Иванов — ранее работал в «БММ».