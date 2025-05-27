Компания направила в книжные магазины письмо с требованием вернуть или уничтожить 37 книг издательств «Рипол Классик» и «Дом историй» (аффилированы с «БММ»), пишет «Русская служба Би-би-си».

Письмо, подписанное гендиректором «БММ» Анастасией Никитановой и отправленное 26 мая, оказалось в распоряжении журналистов. Информацию о том, что оно было разослано продавцам, «Би-би-си» подтвердили сотрудники двух книжных магазинов.

В письме «БММ» просит магазины «незамедлительно прекратить реализацию и возвратить» книги из своего списка — в нем 37 наименований — «либо уничтожить оставшиеся экземпляры, представив письменное подтверждение уничтожения».

Свои требования в «БММ» объяснили попыткой «избежать неблагоприятных последствий» в связи с подозрениями, что в книгах есть информация, «несоответствующая требованиям российского законодательства».

В список среди прочих попали книги американского писателя, лауреата Пулитцеровской премии Джеффри Евгенидиса «Девственницы-самоубийцы» и «Средний пол», книга философа Славоя Жижека «Шутки Жижека», несколько книг писателей Виктора Ерофеева (в том числе «Русский апокалипсис» и «Энциклопедия русской души») и Рю Мураками («Экстаз», «Топаз», «Караоке»).

Александр Ермолаев — «Кто-то плачет всю ночь за стеною» Артемий Леонтьев — «Москва, Адонай!» Бриджет Коллинз — «Предательства» Бриджет Коллинз — «Переплет» Виктор Ерофеев — «Свет дьявола» Виктор Ерофеев — «Щель» Виктор Ерофеев — «Русский апокалипсис» Виктор Ерофеев — «Энциклопедия русской души» Владимир Алеников — «Поиски любви» Г. Чи, К. Коннелли, К. Гучер, К. Д. Харлоу, К. Хорнсби, Л. Джей Ли, К. Э. Локкард, С. Патенауде — «XX век» Дани Редд — «Арктический клуб любителей карри» Дейрдре Салливан — «Совершенно не обязательные смерти» Джеффри Евгенидис — «Девственницы-самоубийцы» Джеффри Евгенидис — «Средний пол» Джеффри Евгенидис — «Свадебный сюжет» Джонатан Миллер — «Depeche Mode» Дмитрий Хаустов — «Битники» Женива Ли — «Королевская страсть: роман» Женива Ли — «Королевская страсть: Покори меня» Кати Дэвид — «Полная история регги» Лизи Харрисон — «Клуб любительниц грязных книг» Матс Страндберг — «Кровавый круиз» М.Л. Рио, Дани Редд — «Словно мы злодеи»; «Арктический клуб любителей карри» (комплект из двух книг) Наташа Пулли — «Маяк на краю времени» Нина Вяха — «Завещание» Пенелопа Скай — «Пуговицы и ярость» Пенелопа Скай — «Пуговицы и кружева: роман» Рю Мураками — «Топаз» Рю Мураками — «Отель „Раффлз“» Рю Мураками — «Караоке» Рю Мураками — «Экстаз» Славой Жижек — «Шутки Жижека» Сьюзен Чой — «Упражнение на доверие» Хейли Скривенор — «Грязный город» Шеннон МакГвайр — «Вниз, сквозь ветки и кости» Эндрю ОʼНил — «Голос зверя»

«Проверили список, у нас таких книг сейчас нет. Если б были, то проверили, бы, что с ними не так. Почему издательство эти книги выбрало, я понятия не имею. У страха глаза велики, и это признак моральной паники, которая сейчас охватила рынок», — рассказал «Би-би-си» сотрудник одного из российских книжных магазинов.

В «БММ» не стали отвечать на вопросы журналистов. Сергей Макаренков, глава и один из бенефициаров «Рипол Классик», а также отец сооснователя «БММ» Бориса Макаренкова, предположил, что требования «БММ» связаны с «законом об ЛГБТ».

«Я думаю, это связано с законом об ЛГБТ, скорее всего, это так. Это надо уточнить у „БММ“, я только что из отпуска вернулся, поэтому не могу вам четко объяснить, что там произошло, — сказал Сергей Макаренков. — Я думаю, это такая же история, как списки „Эксмо“ и так далее. Такие списки везде сейчас будут фигурировать, совершенно нормальная история».

Борис Макаренков сказал «Би-би-си», что он лишь миноритарный акционер «БММ» и не в курсе ситуации.

Письмо «БММ» со списком на изъятие и уничтожение книг появился на фоне «дела книгоиздателей», фигурантов которого обвинили в «экстремизме» из-за квир-литературы.

14 мая у действующих и бывших сотрудников компании «Эксмо», в том числе — у сотрудников издательств Individuum и Popcorn Books, входящих в холдинг, — прошли обыски. Тогда же задержали около десяти человек. На следующий день троих из них отправили под домашний арест.

По данным «Би-би-си», один из отправленных под домашний арест фигурантов дела — директор по продажам Individuum Павел Иванов — ранее работал в «БММ».