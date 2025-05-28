Следственный комитет закрыл уголовное дело против актера Глеба Калюжного, обвинявшегося в уклонении от прохождения военной службы (часть 1 статьи 328 УК).

Как пишет «Коммерсант», следователь управления СК по Москве вынес постановление с формулировкой «за отсутствием состава преступления» — после того, как 27 мая актер добровольно явился по повестке на сборный пункт московского военкомата на Угрешской улице.

По данным источников газеты, Калюжный направлен для прохождения военной службы в 1-й отдельный стрелковый Семеновский полк, дислоцированный в казармах на юге Москвы. Это формирование создано в 2013 году на основе частей московского гарнизона, которые начиная с 1919 года под разными названиями занимаются охраной объектов и высшего командования Минобороны, а также участвуют в несении караульной службы.

26-летний Глеб Калюжный более всего известен ролью в сериале «Вампиры средней полосы», он также сыграл главные роли в сериалах «Территория», «Трудные подростки», «Новенький».

В начале марта стало известно, что против Калюжного возбудили уголовное дело «в связи с продолжительным уклонением от срочной службы». Следствие утверждало, что в октябре 2024 года актер не пришел по повестке в сборный пункт одного из московских военкоматов. Вскоре после возбуждения уголовного дела актер приехал в военкомат Тверского района, где ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей за неявку по повестке в установленный срок и дали новую повестку.